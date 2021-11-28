Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна: Что выиграет Россия, а что Запад

Что принесли переговоры глав России, Армении и Азербайджана, состоявшиеся накануне в Сочи? Москва выступила в качестве главного арбитра и миротворца. Встреча закрепляет нынешнее положение и соотношение сил в регионе после второй Карабахской войны и последнего военного конфликта уже на границе Армении и Азербайджана с 13 по 16 ноября этого года. Переговоры были формально приурочены к годовщине подписания перемирия, но, безусловно, ускорены недавними столкновениями. Теперь есть основания говорить, что в ближайшее время будет установлен новый статус-кво.

При этом и у Москвы, и у коллективного Запада есть надежда получить выгоду от новой конфигурации.

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Еще перед основной встречей Владимир Путин отдельно побеседовал с Ильхамом Алиевым, который был настроен внешне достаточно миролюбиво, так как чувствовал себя явным победителем и сильнейшим во всей этой истории. В качестве шага доброй воли он даже объявил передачу ста армянских военнопленных в качестве гуманитарной акции.

Являясь дипломатом по образованию, Алиев грамотно поставил свою речь и сформулировал объяснения действий своих войск в Сюникской области Армении. По его мнению, эта территория не входила в зону ответственности российских миротворцев, а её статус до сих пор не определен, так как не проведена окончательная делимитация и демаркация границы.

Так, президент Азербайджана ловко вышел из ситуации и с самого начала отмел все обвинения в нападении на исконные земли Армении. Он также был уверен в своих позициях, так как мог требовать уступок от Еревана в деле открытия транспортного коридора с Нахичеванью и Турцией в обмен на разблокирование Лачинского коридора, связывающего оставшуюся часть Нагорного Карабаха с основной территорией Армении.

Российский лидер уже во время трехсторонней встречи попросил руководителей двух республик прийти к общему пониманию и договориться, наконец-то, по важнейшим вопросам, чтобы установить окончательный мир на Южном Кавказе. При этом Путин сослался на давние исторические связи и корни, которые не должны быть окончательно уничтожены.

Алиев компромиссно попросил у Никола Пашиняна передать карту минных полей на возвращенных землях, заключить мирный договор, где закреплялись бы нынешние приобретения Азербайджана, осуществить окончательную делимитацию и демаркацию бывшей административной границы двух советских республик, и решить вопрос с открытием сухопутного Зангезурского коридора, из-за которого и происходили последние столкновения.

Пашинян со своей стороны постарался развеять пропагандистские представления Баку о том, что все пленные и незаконно удерживаемые лица окончательно освобождены и попросил всех их вернуть на родину. Также он назвал ноябрьские стычки в Сюникской области агрессией именно азербайджанской армии, которая захватила более 40 квадратных километров исконных армянских земель.

Отсутствие демаркации он назвал предлогом, а сами боевые действия нарушением договора о перемирии. При этом, по словам Никола Пашиняна, Ереван готов к подписанию мирного соглашения и к решению всех спорных вопросов. Правда резонно высказался против самого термина «коридор» в отношении транспортных линий, связывающих Азербайджан с Нахичеванью, так как он ведет к установлению пограничных пунктов вдоль дорог и выделения территорий под ними, которые, по сути, были бы потеряны Арменией. Но, несмотря на это всё, коммуникации армянское правительство намерено открыть.

В итоге при посредничестве Владимира Путина все стороны подписали совместное трехстороннее заявление, где участники анонсируют разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе.

Можно сказать, что это успех российской дипломатии – Москва подтвердила статус гаранта стабильности и мира на Южном Кавказе, присутствие России должно возрасти – и не только военное, но и экономическое через ряд инфраструктурных и индустриальных проектов, – как Армении, так и Азербайджана.

Конечно же, также в выигрыше от данного соглашения остается Баку, который упрочил свои геополитические позиции, опираясь на поддержку Турции и на своё военно-экономическое превосходство над противником. Кроме этого, Ильхаму Алиеву удалось добиться начала процесса разблокировки дороги через Зангезур, соединяющий основную часть страны с Нахичеванью и Турцией.

Впоследствии азербайджанская сторона совместно с Анкарой и Лондоном надеется додавить руководство Армении согласиться на крупномасштабный транспортный проект, в рамках которого будут протянуты новые железнодорожные и трубопроводные пути из Баку для транспортировки нефти, газа и полезных ископаемых, добываемых как на каспийском шельфе, так и в Центральной Азии. Это уже лишь вопрос времени.

Уверен, что и Евросоюз сейчас приложит все усилия, чтобы уговорить Никола Пашиняна согласиться на этот план, являющийся, на самом деле, не просто турецким, а коллективным проектом Запада по проникновению в Прикаспийский регион. Ведь не случайно, что сразу же после переговоров в Москве лидеры Армении и Азербайджана встречаются с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

Собственно, Никол Пашинян был уже готов принять многие предложения Ильхама Алиева, о чем сам заявил по итогам переговоров: «По некоторым вопросам нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи». И еще до поездки в Москву он в течение трёх дней буквально отбивался от обвинений со стороны оппозиции в капитуляции, всячески оправдывая свои действия.

В частности, он незадолго до переговоров поехал в Сюник, где встретился с представителями местной общины и признался о неизбежности передачи части Арцаха и территории Зангезура для транспортного коридора Азербайджану. Об этом сообщила местная газета «Грапарак». Пашинян призвал свыкнуться с мыслью, что Арцах – азербайджанский, «просто тридцать лет мы себя обманывали, и в конце должно было случиться то, что произошло».

«Мы не можем не разблокировать дороги, не предоставить через Сюник дорогу Азербайджану в Нахичевань, поскольку Алиев попытается добиться этого военным путем, а у нас нет ресурса для противостояния», – цитирует газета слова премьера.

Если это так, то уже не остается никаких сомнений в том, что прозападное правительство Армении с самого начала настраивалось именно на такой вариант развития событий и готово было сдать свои позиции. Военные неудачи во время последней стычки в Сюникской области стали своеобразным предлогом для подписания всех соглашений с Баку.

Но Николу Пашиняну будет трудно убедить местных жителей, да и всех граждан страны пойти на соглашения с Баку. В Армении нового витка политического кризиса. Недовольным в этой истории остается и Тегеран, мнение которого Ереван и Анкара не учли, а, соответственно, не исключено нарастание напряженности уже на границе между Ираном и Азербайджаном, так как последний становится плацдармом западной экспансии и агрессивных действий НАТО.