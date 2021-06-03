Переговоры Путина и Байдена могут закончится новым обострением в Донбассе

03.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

После встречи президентов России и США Вашингтон в попытке надавить на Москву может инициировать обострение в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский журналист Андрей Сидорчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда рядовых американских парламентариев принимает президент [Украины] и начинает докладывать о ситуации в зоне боевых действий – это странно. Это показывает, кто здесь главный, а кто комик, который на своей должности оказался волей случая.

Поставки американского вооружения, о котором говорят в Киеве, достаточно предсказуемы. Поскольку больших результатов от саммитов президентов ждать не приходится, то если посмотреть историю конфликта за последние годы, практически сразу, после таких безрезультатных встреч, начинается обострение на Донбассе. Естественно, американцы планируют что-то подобное, как средство давления на Москву», – сказал эксперт.

Также журналист отметил, что рано или поздно Донбасс закончит войну с Украиной, и никакие США ей не помогут.

«В этой связи всё достаточно грустно, особенно если вспомнить, что сегодня очередная годовщина бомбардировок Луганска, который за эти годы не был расследован. Военные преступления, о которых ни раз говорилось. Если вы посмотрите, то в украинских СМИ сегодня единицы вспомнили об этом факте. Естественно, никто там жертв не поминает. Украина в этом отношении никак не меняется.

Не нужно думать, что терпение Донбасса никогда не закончится и что эту войну, которую устраивает Киев можно вести до бесконечности. Так или иначе, вопрос нужно будет закрывать. Если Киев не захочет его закрывать по мирному, его закроют другим способом и ни США ни кто-либо другой не поможет», – заключил Сидорчик.