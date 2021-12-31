Переговоры Путина и Байдена: США отказываются говорить на равных

Новости Украины

Более 50 минут длились вторые за последнее время переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. По их итогу Белый дом выпустил довольно резкое сообщение с предупреждением о поддержке антироссийского режима на Украине. Представители Кремля, напротив, озвучили довольно миролюбивые тезисы.

«Президент Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, начиная с начала следующего года с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в ОБСЕ. Президент Байден подтвердил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в обстановке деэскалации, а не эскалации», – такое короткое сообщение обнародовала американская сторона.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Комментарий помощника президента РФ Юрия Ушакова, напротив, был куда более подробным и миролюбивым. Он, в частности, сообщил, что Путин попытался разъяснить Байдену, чем вызвана обеспокоенность Москвы расширением военного присутствия НАТО.

«Наш президент особо подчёркивал, что мы в данной ситуации будем вести себя так, как бы вели США, если бы наступательные вооружения были бы размещены около американских США. Президент России несколько делал заходов, чтобы до Байдена хорошо дошла эта наша ключевая мысль. Байден, правда, упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой линии, в военной сфере. Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что, если, все-таки, Запад решится ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами и будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», – сказал Ушаков.

По его словам, «президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения».

Следует отметить, что, теоретически, это – ничего не значащее обещание. Ведь сейчас США накачивают Украину оружием под предлогом заботы об ее «территориальной целостности» и помощи в условиях «российского вторжения» (в релизе Белого дома о «вторжении» говорится как о свершившемся факте, вторжение продолжается по настоящий момент). Поэтому англосаксы после такого обещания могут спокойно продолжать готовить силами своих инструкторов на украинских полигонах новых диверсантов, «столбить» под места базирования ВМФ на побережье в Одессе и Очакове.

Тем не менее, по словам Ушакова, такой ответ Байдена российскую сторону удовлетворил.

«Наш президент заметил, что это один из ключевых моментов, которые как раз включены в наши документы… Мы в принципе довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный, содержательный, конкретный характер», – сказал Ушаков.

Комментарии по поводу переговоров вызвали резкую критику известного российского военкора Александра Сладкова.

«Мне такой переговорный дебют вовсе не нравится. Не потому, что, мол, Москву перехитрили. Нет. Москву хотят перехитрить, и, видимо, по-прежнему, уверены, что сделают это без труда. Мне не понравилось, что две недели назад мы говорили о невозможности размещения сил НАТО у наших границ. Теперь уже говорим о невозможности размещения ударных систем НАТО. То есть, личному составу НАТО на Украине и в Восточной Европе находиться можно. Сдаем назад? И потом, мы явно никого не образумили своим ультиматумом. Вашингтон будет говорить на равных, лишь когда российский нож будет у американского горла. Просто нож в наших руках на Вашингтон впечатления не производит», – комментирует Сладков в своем Telegram-канале.

А экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что вынужденный ответ России поставит мир на грань ядерного конфликта, хотя Байден во время разговора несколько раз и упоминал, что в подобной войне не может быть победителей.

«Похоже, у нас Карибский кризис намечается. Только тогда мы США в подбрюшье заползали, а теперь они к нам. И тогда и сейчас мир пугают ядерной войной. Но тогда вроде все боялись. А сейчас вроде нет. Никто не верит в возможность ядерной войны. То ли в решимость лидеров не верят, то ли просто всем пофиг», – комментирует Царев.