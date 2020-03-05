Переговоры Путина и Эрдогана в Москве начались с курьеза

05.03.2020, Москва, Максим Карпенко

В Москве начались переговоры президентов России и Турции по ситуации Сирии, где накануне в провинции Идлиб произошли боестолкновения, погибли десятки турецких солдат.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», изначально Реджеп Эрдоган предлагал провести встречу в Стамбуле и пригласить на нее лидеров Франции и Германии, но Владимир Путин убедил его в том, что можно обойтись без посредников, а саммит перенести в Москву.

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Вместе с Эрдоганом в российскую столицу прибыли глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Планируется, что переговоры с их участием начнутся после двусторонней встречи лидеров государств.

Сама встреча началась с курьеза – после крепкого рукопожатия, усадив Эрдогана в кресло, Путин пошел здороваться с членами турецкой делегации. Эрдоган в это время замешкался и резко подскочил с места, поспешив пожать руки членам российской делегации в то время, когда Путин уже возвращался к нему.

(Кстати, как видим, в отличие от европейских политиков, рукопожатия под предлогом опасности коронавируса отменять не стали).

«В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей – это всегда большая трагедия. К сожалению, как я вам говорил уже в телефонном разговоре, никто, в том числе, сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения. За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали. У сирийской армии серьезные потери. Поэтому, нам нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного А – не повторялось и Б – чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, и я знаю, вы тоже, очень внимательно», – заявил российский лидер.

Турецкий президент подчеркнул, что очень ценит сложившиеся с РФ взаимоотношения, в частности в оборонной сфере.

«Как известно, мы собирались в Турции провести нашу встречу, но в связи с вашей работой по конституционным поправкам мы решили принять ваше приглашение и приехать сюда. Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение. Действительно, в регионе очень напряженная ситуация. Я знаю, что весь мир устремил свои взгляды сегодня сюда. Я считаю, что сегодняшние наши шаги и решения, несомненно, облегчат ситуацию. Между нашими странами мы как раз переживаем то время, когда отношения достигли пика. Это касается и оборонной промышленности, и торговых отношений, и так далее. Мы считаем, что нам необходимо продвинуться в этом направлении. Наша самая большая задача в том, чтобы продвинуть и развивать наши отношения. Считаю, что мы преуспеем в этом деле», – подчеркнул Эрдоган.

Далее встреча президентов продолжилась в закрытом от прессы режиме.

Будут ли лидеры делать заявления по итогам переговоров – пока не известно. Видимо, это будет зависеть от того, смогут ли стороны достигнуть компромисса.