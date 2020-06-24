Переговоры Путина и Вучича по Косово могут стать историческими

24.06.2020, Москва, Елена Острякова

Визит президента Сербии Александра Вучича в Москву имеет исторический характер. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

Эксперт напомнил, что в минувшее воскресенье Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича одержала триумфальную победу на парламентских выборах. Она получила 63,4% голосов и будет иметь около 190 мандатов в 250-местном парламенте (до этого у нее был 131 мандат). А если учесть, что младшие партнеры по правительственной коалиции – социалисты – получили около 11% голосов, то Вучич теперь будет контролировать 220 голосов в Скупщине и сможет без проблем менять Конституцию.

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«Надо понимать, что сейчас Александр Вучич находится в позиции, которую не имел до него ни один сербский президент: он поучил полную, безоговорочную, абсолютную поддержку от сербского народа на выборах, состоявшихся 21 июня.

Он может воспользоваться этим карт-бланшем для того, чтобы уже в этом году попытаться решить косовский вопрос. А решить косовский вопрос без поддержки Москвы невозможно. Поэтому, я думаю, он вел серьезные переговоры с Владимиром Путиным, и эти переговоры носили исторический характер», – сказал Бондаренко.

Он предполагает, что возможным решением может стать обмен северных сербских анклавов Косово на южные районы Сербии, заселенные албанцами.

«Я полагаю, что чисто технически может идти речь о разграничении территорий, с неформальным, но признанием де-факто одних другими. Сербам необходимо защищать всех своих.

Исходя из того что Европа сейчас существует в режиме национальных государств, нет никакого другого варианта кроме как сделать так, чтобы национальные границы на Балканах соответствовали государственным», – сказал Бондаренко.