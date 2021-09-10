Переговоры Путина с Лукашенко – реакция «Нехты» бесценна

10.09.2021 12:16 (Мск), Москва, Елена Острякова

На фоне осторожных и скептических оценок итогов вчерашних переговоров президентов России и Белоруссии реакция белорусской политэмиграции позволяет сделать вывод, что договоренности лидеров достаточно серьезны и нанесли удар по позициям контролируемой Западом оппозиции.

Польский телеграм-канал «Нехта» и аффилированная с ним «сеточка» оперативно сделали пессимистический вывод.

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«Лукашенко сдаёт Беларусь. Речь идёт также о едином оборонном пространстве РФ и Беларуси», – написал «Нехта», а остальные за ним повторили.

«NEXTA в шоке, значит, что-то дельное происходит, а формулы наполняются смыслом», – прокомментировал их реакцию российский сенатор Алексей Пушков.

Не менее характерно гробовое молчание самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской и управляющих ею советников. До утра от находящегося сейчас в Варшаве вильнюсского «теневого правительства» не поступило ни одного комментария.

Инициативу временно перехватил конкурирующий с Тихановской за западное финансирование беглый оппозиционер Павел Латушко.

«Стратегическая ошибка политики Кремля – строить отношения, исходя из получения сиюминутных дивидендов, не думая о судьбе беларуского народа. Какая разница сколько стоит газ и нефть тем тысячам, которые убиты, прошли через пытки, сидят в тюрьмах, тем сотням тысяч, которые покинули Беларусь? Можно много сказать, но нужно понять одно, что эта история, которую вы сегодня попытались рассказать нам, будет иметь продолжение. Но не то, о котором вы думаете. Ее будут писать беларусы, которые уже верят в свободу и не разуверятся никогда», – сумбурно и пафосно написал Латушко.

Бежавший в Киев политолог Игорь Тышкевич высказался более содержательно.

«Российская сторона, судя по реакции, получила своё, но получила частично. Беларуская надеялась в очередной раз продать воздух, но определённые обязательства взять пришлось. Правда, растянутые во времени. Именно время является ключевым ресурсом для Лукашенко и он имеет надежду пропетлять в очередной раз. Путин не верит», – написал Тышкевич.