Переговоры России с Украиной не прекращались – офис Зеленского

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Новости Украины

Переговоры России и Украины формально продолжаются.

Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью телеканалу ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формально, да. Есть же делегация наша и РФ. Переговоры приостановлены, потому что нет мотивов переговоров. Наша позиция абсолютно другая, и у россиян – абсолютно другая», – сказал Подоляк.

Он пренебрежительно отозвался о членах российской делегации: «фанаты мифа о 28 панфиловцах не могут быть не уверовавшими в мифы пропаганды».

Подоляк отказался уточнить детали переговоров, потому что «процесс войны еще не закончился», но заверил, что Украина на них доминирует.

«Мы сегодня построили все правильно с точки зрения нашей информационной работы: есть консенсус общества о том, что Россия должна проиграть. Других гарантий нет», – сказал Подоляк.

Сегодня же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной.