Переговоры с Киевом может вести только российская армия – Кедми

Владимир Гладков.  
15.02.2023 18:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Москве очень повезло, что ни Киев, ни страны западного блока не согласны вести переговоры о крайне опасном и токсичном для России перемирии.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москве очень повезло, что ни Киев, ни страны западного блока не согласны вести переговоры...

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«Только Россия говорит о переговорах [с Украиной]. Больше никто. В России повторяют это каждый день, все, кому ни лень. И выводы тут очень интересные. И вчера президент России тоже сказал: «наша цель – закончить операцию». Я не понимаю, а зачем её начинать, если цель – её закончить? Хочешь закончить – не начинай.

Есть те, кто говорит, что Россия под Богом ходит. Так вот, Бог спасает Россию от переговоров, спасал до сих пор. По принципу «Если Бог хочет кого-то наказать, он его лишает разума». Так Бог и лишил разума американцев, европейцев, Украину, не давая им идти на переговоры», – заметил Кедми.

По его мнению, это – то же самое, что переговоры между Москвой и Берлином в разгар Великой Отечественной войны.

«Я не знаю, о чём могут быть переговоры с Украиной. Во-первых, с кем вести переговоры? С пронацистским руководством, незаконно захватившим власть в 2014 году и проводящим террор и дискриминацию – и русскоязычного, и украинского населения.

О чём вести переговоры, о денацификации? Это всё равно, что вести переговоры с Третьим Рейхом о денацификации Третьего Рейха. И главным переговорщиком чтобы был Гиммлер, или Борн. С кем? Или, может, с самим Адольфом Гитлером вести переговоры о денацификации? Такая дикая мысль вообще могла кому-нибудь прийти?», – возмутился эксперт.

Кедми подчеркнул, что принять капитуляцию у бандеровцев должна российская армия.

«О полной и безоговорочной капитуляции переговоры вести не надо. Такие переговоры должна вести российская армия. Герасимов, как командующий спецоперацией на Украине, самый лучший переговорщик», – подытожил он.

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