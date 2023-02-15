Переговоры с Киевом может вести только российская армия – Кедми

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Москве очень повезло, что ни Киев, ни страны западного блока не согласны вести переговоры о крайне опасном и токсичном для России перемирии.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только Россия говорит о переговорах [с Украиной]. Больше никто. В России повторяют это каждый день, все, кому ни лень. И выводы тут очень интересные. И вчера президент России тоже сказал: «наша цель – закончить операцию». Я не понимаю, а зачем её начинать, если цель – её закончить? Хочешь закончить – не начинай. Есть те, кто говорит, что Россия под Богом ходит. Так вот, Бог спасает Россию от переговоров, спасал до сих пор. По принципу «Если Бог хочет кого-то наказать, он его лишает разума». Так Бог и лишил разума американцев, европейцев, Украину, не давая им идти на переговоры», – заметил Кедми.

По его мнению, это – то же самое, что переговоры между Москвой и Берлином в разгар Великой Отечественной войны.

«Я не знаю, о чём могут быть переговоры с Украиной. Во-первых, с кем вести переговоры? С пронацистским руководством, незаконно захватившим власть в 2014 году и проводящим террор и дискриминацию – и русскоязычного, и украинского населения. О чём вести переговоры, о денацификации? Это всё равно, что вести переговоры с Третьим Рейхом о денацификации Третьего Рейха. И главным переговорщиком чтобы был Гиммлер, или Борн. С кем? Или, может, с самим Адольфом Гитлером вести переговоры о денацификации? Такая дикая мысль вообще могла кому-нибудь прийти?», – возмутился эксперт.

Кедми подчеркнул, что принять капитуляцию у бандеровцев должна российская армия.

«О полной и безоговорочной капитуляции переговоры вести не надо. Такие переговоры должна вести российская армия. Герасимов, как командующий спецоперацией на Украине, самый лучший переговорщик», – подытожил он.