Заставить Россию отказаться от своей твердой позиции по завершению СВО можно только ударами по ее нефтепереработке, увеличением потерь на фронте и кражей танкеров, а переговоры в Абу-Даби или любом другом месте не приведут к результату. Особенно, учитывая, что возглавляет украинскую переговорную группу Давид Арахамия, который уже подписал капитуляцию весной 2022-го года.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины, русофоб и нацист Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я с россиянами принимал участие в роботе таких же групп. Это все лишь для того, чтобы ничего не делать и говорить: «Ну как же, мы собрались, встретились, поговорили. Да, есть противоречия, но мы продолжим». Вот, собственно, логика, которая не меняется… Я постоянно повторяю – не вымаливать у Путина какие-то уступки, а принуждать его! Это значит, уменьшать его ресурсы. Чем быстрее этот процесс наберет обороты, тем быстрее переговоры будут реалистичными. Я просто аплодирую нашему новому министру обороны, который поставил целью 50 тысяч андрофагов в месяц выбивать, – вот это и есть уменьшение ресурсов страны агрессора для ведения войны. Я буду аплодировать нашему «Мадяру», который ежемесячно на сотни миллионов долларов уменьшает возможности страны-агрессора, ее ресурсы. Вот, сейчас, Франция наконец продемонстрировала решительность в действиях – это также уменьшает ресурсы и заставляет Путина отползти, иначе ничего не будет, иначе все эти контакты – Абу-Даби, Кейптаун или Папуа-Новая Гвинея не имеют никакого значения», – вещал Огрызко.

Он усомнился в способности украинских переговорщиков добиться результата на переговорах с российской стороной:

«Что касается Арахамии, вы знаете, после его дебюта в дипломатии в 2022 году он для меня как переговорщик перестал существовать, потому что то, что он привез из Стамбула, войдет в анналы украинской дипломатии как крупнейший провал, который себе можно было только представить. То, что было в 22-м году, и то, на чем ежедневно настаивают россияне – это же полная капитуляция».

По мнению Огрызко, лучшее, что можно предпринять – это похищать танкеры с российской нефтью и продавать топливо ради Украины: