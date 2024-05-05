Переговоры с официальным Западом бессмысленны и ничего не изменят – Муратов

России не с кем вести переговоры на Западе, потому что там все важные вопросы решают не национальные лидеры, а прячущиеся в тени ТНК.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, встречаясь с активом, да, задаем вопрос – кто является главнокомандующим, центром принятия решений в нашей команде? И все сразу же говорят, что Владимир Владимирович Путин. Ну, очень легко ответить на этот вопрос. А вот в противоположной команде, кто является центром принятия решений? Кто обладает властными полномочиями? С кем сегодня можно сесть за стол переговоров и договариваться Владимиру Владимировичу? Можем назвать фамилию, имя этого человека? И тут возникает вопрос. Все понимают, что Зеленский – марионетка, и сегодня Украина – наемник в руках Запада. А на Западе посмотреть, кто там сегодня национальные элиты? Не Байден же, этот дедушка, который иногда не понимает, где он находится», – сказал Муратов.

«Тогда встает вопрос, а где же центр принятия решений с той стороны, с кем мы воюем? И вот, разматывая этот клубок, мы пришли к пониманию большой роли, которую играют крупнейшие инвестиционные фонды. «BlackRock», «Vanguard», «StateStreet». Вот, допустим, «BlackRock» в прошлом году подписали соглашение с правительством Украины по созданию фонда развития. Посмотрите, через этот фонд скупаются все активы на Украине – и земля, и самые лучшие предприятия. Они за копейки скупают эти активы в надежде на то, что через 20 лет, когда железный занавес падет, они это опять приберут к рукам. Сегодня эти инвестиционные фонды финансируют частные военные компании, которые все эти годы, и до 2014 года, осуществляли подготовку националистических подразделений», – добавил политик.