«Переговоры с РФ без Путина – пас Зеленского российской пятой колонне» – Карасев

Новости Украины

Просьба киевских властей принять Украину в НАТО по ускоренной процедуре не возымела никакого эффекта, кроме того, что с этих пор на переговорах не может быть и речи о нейтралитете и внеблоковости.

Об этом в эфире израильского телеканала «Iton TV» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный аспект был показать, что вступление в НАТО по ускоренной процедуре, заявка, которую подал Зеленский и другие руководители страны, означает – все, никаких переговоров в Стамбульском, например, треке, где нейтралитет и внеблоковость были ключевым и основным компромиссом. Россия уже не надеялась на демилитаризацию, денацификацию – то, что они вначале ставили. Но по нейтралитету, по внеблоковости, этот вариант, который мог устроить Россию и ряд западных европейских государств. Например, таких, как Германия или Франция. Ну, вот даже реакция первая из США она тоже свидетельствует, что пока по ускоренной процедуре Украину в НАТО принимать не будут. И вообще, это пока из области прогнозов. Хотя и вполне осуществимых, но пока это прогнозы», – рассуждал Карасев.

По его мнению, заявление о том, что Украина может вести переговоры с Россией, но без Владимира Путина, было месседжем для «партии мира» внутри российских элит.

«Есть один момент. Перекрывает ли это полностью возможность переговоров? Нет. Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о том, что переговоров с Российской Федерацией не будет, по крайней мере, до тех пор, пока президентом России будет Путин. И вот это – очень интересно. Это делигитимация Путина в качестве руководителя России, с которой возможны переговоры, в качестве страны, которая ведет переговоры с Украиной. Для чего это сделано? Понятно, что это может быть сделано с точки зрения расшатывания внутриэлитного и внутриобщественной ситуации в России. Тоже есть сторонники мирных переговоров. Вот уже дальше это элита должна решать. И неслучайно, наверное, вчера известный Фрэнсис Фукуяма (Американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения – ред.) написал в своем твите, что ждите в ближайшее время коллапс в России. Но расчет на то, что будут какие-то внутриэлитные потрясения, которые могут привести вообще к смене режима и падению режима Путина. Хотя я не очень-то в это верю, по крайне мере, в ближайшее время», – добавил политолог.