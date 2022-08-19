Переговоры с РФ должны длиться не дольше автоматной очереди – комбат ВСУ

Россия существует, выдерживает санкции и умеет их обходить, работают власти, однако всё-таки российского государства… уже нет.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик «АТО», а ныне комбат спецназа ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня лично любые переговоры с Россией должны длиться не дольше автоматной очереди. Понимаете, что любые переговоры, за которые будет цепляться Россия, для неё это жизненно необходимо, потому что России уже фактически не существует. Как бы государство теоретически есть, царь-батюшка даже есть, даже экономика выдерживает санкции, потому что он хорошо их обходят. Но вопрос сейчас не про это, а вопрос про замораживание конфликта», – сказал боевик.

«Замораживание конфликта сейчас будет самым большим предательством, которое только может быть. Россия, как всегда, это использует. Замораживание конфликта – Грузия, Карабах, на Донбассе и в Крыму – что нам дало?

Да, в 14-м году, когда мы были слабые, мы использовали это время для усиления армии и хотя бы сейчас у нас есть чем воевать. Это факт. Запущены ракетные программы, тот же «Нептун», который потопил российский корабль, «Ольха». Я даже не хочу сейчас критиковать власти. Мы использовали это настолько, насколько смогли», – резюмировал Лапин.