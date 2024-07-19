Переговоры с Украиной не остановят СВО

Россия будет продолжать спецоперацию даже при начале мирных переговоров с киевским режимом.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил политический обозреватель Александр Гусев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается четырех областей: Николаевская, Полтавская, Одесская, то я должен сослаться на Верховного главнокомандующего. Он же сказал: «Одесса – русский город». Здесь нужно задуматься, а что имел в виду президент. Но Николаев тоже, Полтава – русские города, поэтому вопрос стоит очень остро, с одной стороны.

А с другой – вполне понятно. Опять же, Сергей Лавров сказал: «Начало мирных переговоров не означает приостановки специальной военной операции». Ключевые слова – не означает, что мы останавливаем спецоперацию. То есть, мирные переговоры могут идти, к чему они могут привести никто не знает ни с той, ни с другой стороны. Мы не знаем, к чему приведут мирные переговоры с Украиной», – заявил Гусев.