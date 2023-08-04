Переговоры с Украиной состоятся, но на других условиях – Коц уже устал «наступать»

Российская армия насыщается контрактниками и готовится к контрнаступлению, которое состоится после того, как ВСУ истощатся в своем нынешнем наступлении.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Коц подчеркнул, что переговоры о мире с Украиной в любом случае состоятся, и не факт, что ВС РФ будут стоять при этом на польской границе.

«Я не считаю, что России сейчас нужны переговоры – мы пока не стоим на той переговорной позиции, когда мы могли бы диктовать свои условия, а нам нужна именно такая переговорная позиция. Ее сейчас нет. Условия для появления такой позиции постепенно создаются. Пока мы истощаем украинскую армию в ее контрнаступлении, у нас идет набор на контрактную службу. Сегодня Дмитрий Медведев озвучил цифру, что с 1 января по 3 августа на контракт в российскую армию пришла 231 тысяча человек. Это серьезная сумма, почти сопоставимая с мобилизацией прошлой осени. Безусловно, по уму, у нас уже должно быть готово несколько серьезных соединений – именно подготовленных, которые прошли хорошее обучение на полигонах… То количество, которое мы набрали по контракту, если мы оставляем внутреннюю страну на срочников, а контрактников перебрасываем на потенциальные направления наступления, то это может сыграть, но, естественно, в комплексе с тем, что эти люди будут обучены, экипированы и вооружены, что будет достаточно средств поражения, артиллерии, боеприпасов к этой артиллерии. Тогда, конечно, мы сможем начать контрнаступление и выйти на какие-то рубежи, когда можно будет что-то диктовать или, когда Украина сама об этом попросит», – отметил он.

«Я понимаю настроения многих российских патриотов, которые считают, что не надо идти ни на какие переговоры, что надо идти до польской границы, но я не исключаю, что в какой-то момент такие переговоры могут возникнуть, потому что ресурсы заканчиваются – невозможно наступать вечно, а Украине совсем загнуться Запад тоже не даст», – заявил Коц.