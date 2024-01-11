Переговоры с Украиной – только об условиях ее капитуляции – военкор Поддубный

Анатолий Лапин.  
11.01.2024 14:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Украине еще не создались условия для переговоров с Россией. Для этого необходимо полностью уничтожить военный потенциал ВСУ и демонтировать государственные институты.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Евгений Поддубный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине еще не создались условия для переговоров с Россией. Для этого необходимо полностью...

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«Я бы очень этого не хотел, потому что мне кажется, что сейчас – не время для переговоров. Для того, чтобы вести переговоры, нужна очень понятная переговорная позиция.

Пока мы все видим, что киевский режим еще недостаточно оказался в благоприятной среде для ведения переговоров. Если простым языком говорить, я считаю, что военный потенциал киевского режима должен быть уничтожен полностью для того, чтобы условия для переговоров возникли», – сказал военкор.

«Я считаю, что нынешнее украинское государство, государственные институты в том виде, в котором они существуют, должны быть демонтированы. Это должны быть переговоры о капитуляции, и у нас для этого все есть, а главное – есть убежденность в собственной правоте», – заявил Поддубный.

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