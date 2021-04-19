Переговоры советников «Нормандской четверки» по Донбассу завершились безрезультатно

19.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Анонсированные в Париже после встречи Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона переговоры по Донбассу советников глав государств «Нормандской четверки» закончились безрезультатно, сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на свои источники.

Аналогичные сведения приводит и агентство «РИА Новости». «Позиции Франции, Германии и Украины говорят о стремлении к имитации и дальнейшему затягиванию переговоров по Донбассу даже ценой жертв», – цитирует издание свой источник.

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«Хор озабоченности точно не даёт шансов на договоренности, они просто не нужны трём из четверых. Имитации вполне достаточно», – комментирует итог встречи представитель ЛНР Родион Мирошник.