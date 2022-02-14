Переговоры Токаева с Путиным сорвали планы по переориентации Казахстана на Запад

Первая рабочая встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина в этом году показала всем, что происходит серьезный геополитический разворот Нур-Султана в сторону Москвы. В рамках переговоров было продемонстрировано не только взаимопонимание, но и определены контуры дальнейшего сотрудничества двух главных стран ЕАЭС.

Все уже отметили об особой теплой обстановке в которой встретились президенты в четверг. Никакого длинного стола, как это было во время встречи с Макроном, а лишь небольшой журнальный столик, рукопожатия и непринужденная беседа на фоне камина. Это должно было подчеркнуть близость и доверительные отношения между двумя лидерами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Оба президента во время выступления отметили, что встреча состоялась в момент 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. Более того, они также вместе остановились на одной общей версии произошедших событий, которые привели в итоге к завершению затянувшегося транзита власти. Речь идет о нападении боевиков извне, для чего и понадобились силы ОДКБ в целях предотвращения дальнейшего кровопролития в республике.

Нет смысла сейчас обсуждать эту версию и вдаваться в подробности кровавого января, но главное то, что теперь Касым-Жомарт Токаев благодаря поддержке Москвы стал наконец-то полноправным правителем, что дало толчок к переменам и модернизации республики, которую Владимир Путин обещал со совей стороны всячески поддержать.

Токаев в ответ указал на исключительную роль России, которая стабилизирует ситуацию в регионе, и еще раз отметил приверженность крепкой дружбе и развитию отношений в экономической, военной и образовательных сферах. Интересно, что казахстанский президент сделал упор именно на образовании, особенно на технической специализации, так как намерен направить в российские вузы или в их филиалы в самой республике десятки тысяч абитуриентов.

«С учетом востребованности высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля достигнуты договоренности о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане и подготовке в России специалистов по программе «Болашак»», – указывается в официальном сообщении администрации президента по итогам переговоров.

Это показывает желание казахстанского руководства развернуть собственное производство и приступить к реализации совместных индустриальных проектов, которые призваны вырвать страну из сырьевой зависимости. И действительно в конце встречи президенты подписали 11 меморандумов о взаимном сотрудничестве в деле развития атомной энергетики, космонавтики, железнодорожного транспорта, цифровизации экономики и других сфер.

То есть можно уже с уверенностью сказать, что проект строительства Росатомом АЭС на юге Казахстана, а также соглашение об участии российских банков и компаний в цифровизации будут обязательно осуществлены в стране, что только усилит производственную кооперацию и создаст основу для появления новых смежных отраслей.

Из этого можно сделать вывод, что количество российских компаний и инвестиций только увеличится, а на сегодняшний момент по словам Владимира Путина уже вложено в разные инфраструктурные и энергетические проекты 18 миллиардов долларов.

«Будем работать и дальше», — сказал российский лидер, имея ввиду дальнейшее наращивание капиталовложений в республику.

По всей видимости, Владимир Путин всецело заинтересован в укреплении власти Касым-Жомарта Токаева внутри страны, так как поддержка ему сейчас в сложной социальной и политической обстановке более чем необходима. И речь идет не только о протестных настроениях, которые по-прежнему сохраняются, а в деструктивных действиях некоторых казахстанских элитных группировок, и Москва стремится к тому, чтобы президент не был всецело зависим от местных олигархов.

Так, за четыре дня до поездки Касым-Жомарта Токаева, руководство «Газпрома» неожиданно убрало из кандидатов в члены Совета директоров крупнейшего олигарха и владельца активов бывшей правящей семьи Назарбаевых Тимура Кулибаева, заменив его на Герхарда Шрёдера. Это был явственный сигнал о нежелании нахождения у экономических рычагов родственников и близких Елбасы, а значит предстоит большая чистка как в госаппарате, так и в бизнес-элите. Важной задачей остается, и борьба с олигополией и тут понадобятся расследования, а также подключение финансовой разведки и других спецслужб.

В итоге в Мажилисе депутат от партии Нур Отан Айдос Сарым неожиданно для всех призвал Даригу Назарбаеву покинуть стены парламента, подав в отставку, так как именно она и её люди стояли за кровавыми событиями января. Это явное и уже прямое подтверждение наличия раскола и борьбы внутри правящего класса, а также того, что именно семья «лидера нации» стояла за попыткой провалившегося переворота.

Возможная угроза реванша со стороны проигравшей стороны и создает необходимость переформатирования всех силовых органов, в котором активное участие скорее всего примут российские специалисты. И этому уже есть косвенное подтверждение, так как помимо вопросов социально-экономического сотрудничества Владимир Путин отметил, что российская сторона будет и дальше обучать военные кадры, а также всячески содействовать в деле усиления силовых ведомств.

Пригласил российский лидер президента Казахстана и на предстоящий Санкт-Петербургский форум в качестве почётного гостя, а также заявил, что ожидает приезда солидной делегации из числа предпринимателей, чиновников и общественных деятелей. Поэтому интеграция между обновленной казахстанской элитой и российской будет происходить не только на высшем уровне через подписание соглашений, но и на горизонтальном, когда будут налаживаться новые связи и подписываться взаимовыгодные контракты.

Что же касается нашумевшей тюркской интеграции, то вместо турецкого объединения под эгидой Эрдогана российское руководство предложило замену в виде развития сотрудничества с Татарстаном. Поэтому Токаев на следующий день и отправился в эту республику, как наиболее динамично развивающийся российский регион, который активно сотрудничает с Казахстаном.

При этом в тяжелые январские дни с визитом в Астану уже приезжал Рустам Минниханов, и это получается уже ответный визит.

И теперь они оба приступили к практическому осуществлению тех проектов и планов, которые были озвучены в Москве. Так, в ходе встречи руководители ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», профильные министры доложили о совместных проектах, реализуемых сегодня Казахстаном и Татарстаном и обсудили их дальнейшее развитие.

Часть своих филиалов татарские вузы разместят в Казахстане, а также примут значительную часть нового потока студентов. При этом Рустам Минниханов поблагодарил Токаева за создание комфортных условий для 200 тысяч татар, проживающих в республике.

«Я искренне благодарен за поддержку наших соотечественников», – отметил глава Татарстана.

На этом примере можно прийти к выводу, что скорее всего Организации тюркских государств, созданной по инициативе Назарбаева, приходит если не конец, то явное забвение. Геополитической переориентации на Запад через союз с Турцией не случилось, и если тюркская интеграция и возможна, то только в рамках евразийской через налаживание сотрудничества между тюркоязычными субъектами России и Казахстаном в рамках уже не огузской (турецкой), а кыпчакской языковой группы.

Что же касается казахских националистов, то подавляющая их часть была агентурой Комитета национальной безопасности, руководители которой сейчас под следствием и даже находятся под арестом. В связи с этим есть большая вероятность того, что они будут политически нейтрализованы тем, что прекратится их государственная поддержка. А присутствие американских советников и их объектов будет свернуто, в том числе посредством развития сил ОДКБ.

Поэтому встреча была знаковой, а поездка Токаева в Москву и Казань привела к настоящему сдвигу в отношениях, что сейчас скажется на дальнейшем строительстве ЕАЭС, а также на преобразованиях внутри Казахстана.