12.06.2018, Киев, Игорь Петров, Михаил Рябов

2 462 просмотров

Переговоры в Берлине: Резкие разногласия по Донбассу

Прошедшие в Берлине переговоры министров иностранных дел стран «Нормандской четверки» по Донбассу, по итогам которых глава МИД РФ Сергей Лавров сделал критические заявления в адрес Украины и США, зафиксировали сохранение серьезных противоречий.

Эксперты полагают, что ситуация может измениться лишь после завершения выборов на Украине и смены нынешнего недоговороспособного руководства в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Лавров дипломатично указал на то, что встреча глав МИД «нормандской четверки» закончилась безрезультатно, но в то же время полезно с той точки зрения, что впервые за много время удалось обменяться своими позициями. По большому счету, данная встреча продемонстрировала резкое расхождение в видении миротворческой миссии ООН в Донбассе. Комментарий Лаврова свидетельствует, что Москва осознает риски превращения этой миссии в де-факто оккупационную, поэтому на вариант Киева не пойдет ни при каких обстоятельствах», – сказал «ПолитНавигатору» политолог Владимир Корнилов.

«Встретились, поговорили, год не общались в таком режиме. Как правильно сказал господин министр иностранных дел Германии, позиции России и Украины далеки друг от друга как никогда. Каким способом привести их не то, чтобы к общему знаменателю, но, хотя бы, как-то сблизить, – я не знаю, потому что Киев совершенно не желает идти на диалог, а у Берлина нет рычагов давления на Киев», – комментирует «ПолитНавигатору» итог переговоров политолог Олег Бондаренко.

«РФ делает ставку на время и внутриполитические изменения в Украине, Германия и Франция опасаются эскалации конфликта, пытаются продать своё «посредничество» РФ, Украина уже думает о выборах… Реальное «окно возможностей» откроется не раньше 2019-2020 годов», – рассуждает украинский политолог Руслан Бортник.