Переговоры в Брюсселе: Приштина заявила, что соглашение достигнуто, Белград – что ни о чем не договорились

29.09.2021 23:59 (Мск), Белград, Алексей Топоров

По итогам сегодняшних переговоров в Брюсселе глава косовской делегации Бесник Бислими заявил, что достигнута принципиальная договоренность по поводу автомобильных номеров, ожидается только согласование с Белградом.

В свою очередь сербская делегация, возглавляемая директором Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петаром Петковичем, сообщила, что никаких договоренностей не достигнуто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Косовская делегация первой покинула здание Европейской службы внешних связей, где проходили переговоры между Сербией и Косово. Впоследствии Бислими заявил, что «была достигнута принципиальная договоренность» относительно автомобильных номеров – вместо, собственно, номеров при въезде и выезде из края предложено лепить соответствующие наклейки. Также, по его словам было решено, что косовских боевиков на КПП «Яринье» и «Брняк» заменять бойцы оккупационного контингента НАТО – KFOR.

Бесник Бислими

«У нас было несколько встреч, все – двусторонние, с Лайчаком, который затем выступал посредником между сторонами, – сказал Бислими. – Наша цель была ясна – добиться деэскалации и сохранить взаимность в отношении автомобильных номеров. Мы пришли к окончательному проекту, который был почти полностью согласован. Окончательное соглашение остается только за сербской стороной».

При этом представитель сепаратистов отметил принципиальность Белграда в отношении сербских региональных номеров KM (Косово и Метохия – так сербы исторически называют отторгнутый албанскими сепаратистами край), сербы настаивают на том, что на такие номера наклейки лепиться не должны (сами сепаратисты начали выдавать номера RKS).

«Они считают, что для маркировки KM не следует применять наклейки. Это абсурд, потому что это незаконные знаки», – заявил Бислими.

Также, по словам сепаратиста, будет создана рабочая группа по урегулированию спорных вопросов, касающихся автомобильных номеров и проезда в край и из него, которая начнет свою деятельность 21 октября.

Со своей стороны сербская делегация заявила, что от сторон прозвучали различные предложения, но никаких договоренностей достигнуто не было. При этом представители косовских сербов, перекрывших трассы к КПП «Яринье» и «Брняк», заявили, что не уйдут, пока не получат соответствующий сигнал из Белграда.

Сербская делегация в Брюсселе