Переговоры в Стамбуле. Настрой России резко меняется, украинцы без радости

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Главный итог состоявшихся вчера вечером переговоров в Стамбуле – даже визуально заметное изменение настроя российской делегации – на хладнокровный и уверенный. Это большой контраст с картинкой начала СВО весны 2022 года, когда, как уже сейчас можно понять, не всё пошло по плану.

Теперь Владимир Мединский на пресс-конференции спокойно отвергает главное требование, привезенное украинцами, – встречу лидеров стран – напоминая, что подобные бесплодные совместные фотографирования в своё время никак не смогли остановить гражданскую войну в Китае (она завершилась лишь после победы коммунистов, разгромивших поддерживаемых Западом националистов). И новые санкции Россию не пугает – уже имеется опыт полной изоляции Советского Союза. Так что пока Москва готова менять пленных, раненых, возвращать тела и продолжать переговоры о ликвидации первопричин конфликта – правда, уже онлайн, чтобы лишний раз не летать в Турцию.

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«Как я и говорил, никакого прогресса в Стамбуле не произошло. Что было прогнозируемо. Путин продолжает тянуть время. Или до встречи с Трампом. Или уже в надежде на дестабилизацию в Украине в результате какого-нибудь майдана. Или – планирует дождаться, пока полностью закончится западная помощь и перейти в наступление», – сокрушается украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Ему вторит еще один украинский политолог Михаил Чаплыга.

«Если без шуток… Мединский просто поставил точку на любых переговорах. Послание, видимо, было Трампу».

Военкор Дмитрий Стешин считает, что, предложив онлайн-переговоры, Россия зеркально копирует тактику Киева во время АТО, который бесконечно проводил такие встречи без результата, а в этом время ВСУ давили, обстреливая ЛДНР.

«В нынешней миролюбивость есть важное отличие. Роли поменялись. Теперь мы можем дрочить эти «рабочие группы» до талого, не прекращая наступления. Теперь хохлу нужно думать, как доказать свое миролюбие и желание прекратить войну. Знак сменился», – пишет Стешин.

А вот помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов вообще считает нецелесообразными переговоры с нынешней верхушкой Украины.

«Сложно понять, как можно общаться с людьми, которые сразу по окончанию разговора отдают приказы совершать военные преступления против вашей страны… Лучше пусть в Зеленского прилетит ракета, а тот кто его заменит, будет умным и сговорчивым».

Тем не менее, похоже, кое-что меняется и в настрое украинской делегации. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов в РФ) утверждает, что «Умеров и Мединский идут на контакт, и у них неплохие отношения».

Гончаренко добавил, что все гипотетические «глобальные договоренности» обсуждались тет-а-тет на закрытой встрече Мединского с Рустемом Умеровым, которая состоялась перед заседанием делегаций.

Журналист Константин Придыбайло сфотографировал уезжающую с переговоров украинскую делегацию: «Грустные», – прокомментировал снимок автор.

А радиоведущий Роман Бабаян обратил внимание на изменение внешнего вида представителей Киева: