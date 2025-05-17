Переговоры в Стамбуле понизили статус Зеленского

Одним из результатов переговоров в Стамбуле стало очередное понижение статуса Зеленского, который по старой привычке пытается разного рода заявлениями привлечь к себе внимание.

На это в эфире «Первого севастопольского» указал политический обозреватель, экс-нардеп Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Изначально план, по которому действовал Трамп, заключался в том, чтобы подписать сделку по ресурсам на Украине, после этого провести прямые переговоры между Россией и Украиной, заставить Украину пойти на условия России и на тот компромиссный вариант, который был заранее договорен между США и РФ. Следующим шагом Зеленский объявляет выборы и уходит в отставку, чтобы не мешать выборам, либо остаётся президентом до выборов. И уже новая власть подписывает окончательное мирное соглашение», – пояснил он.

Эксперт напомнил, что в настоящее время у Зеленского даже нет полномочий отменить указ, который запрещает ему встречаться с Владимиром Путиным. По причине нелегетимности на соглашении по украинским ресурсам нет подписи президента Украины – за него документ визировала министр экономики и ратифицировали депутаты Верховной рады.