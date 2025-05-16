Переговоры по украинскому кризису вернулись к месту и дате, когда они были прерваны, но уже в другой конфигурации линии боевого столкновения.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» указал экс-нардеп, политический обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«15 мая 2022 года украинская сторона прервала переговоры и уехала, когда уже были подписаны соглашения. Поэтому, я думаю, не случайно наш президент назначил дату 15 мая и Стамбул — это уже символы, сигналы. В дипломатии это является признаком высокого стиля. Глава нашей делегации Мединский так и сказал: мы продолжаем стамбульские соглашения, но с учётом ситуации на земле. И, самое главное, переговорный трек только для постоянного мирного соглашения с учётом первопричин. А первопричина — это не Украина, первопричина — это агрессивные действия блока НАТО против Российской Федерации. Посмотрим, что сегодня будет происходить. Но я полагаю, что мы и этот раунд выиграли, судя по заявлениям Зеленского, который объявил: «Я дал полномочия делегации только на прекращение огня». Тогда зачем встречаться?», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, через Зеленского говорят английские спецслужбы. Не зря премьер-министр Великобритании Стармер прислал своего помощника в Стамбул, хотя речь идет о прямых переговорах.