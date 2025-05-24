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Время и место следующих переговоров с Украиной пока не определено, но это будет не католический Ватикан, проповедники которого поддержали неонацистский режим в Киеве.

Об этом на посольской конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сроки пока не определялись. Там фантазируют многие люди, когда – где она состоится. Нет у нас никаких сейчас идей. Но скажу честно… Ну, представьте себе, Ватикан как место проведения переговоров… ну, немножко это не элегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин», – сказал Лавров.

«Одна из первопричин – это курс на уничтожение Украинской Православной Церкви. Вместо нее Порошенко, когда был президентом, попросил у Константинопольского Патриарха томос на создание альтернативной «церкви», которая прославилась, прежде всего, тем, что ее молодчики захватывают силой храмы канонической Церкви, убивают или избивают священников. И там еще есть греко-униатская Церковь, а это католики, которая тоже весьма и весьма активно работает в направлении поддержки того режима, который на Украине установился после госпереворота. Я думаю, для самого Ватикана будет не очень как бы комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран», – добавил министр.

Такое заявление обрадовало российских православных патриотов.

«Достаточно было сделано реверансов в адрес Украины, чтобы забыть о нейтральности Ватикана по отношению к данному конфликту. Про захват католиками православных храмов на западе Украины в 90-е я даже писать не буду… Список грехов католических политиков будет очень длинный, если начать вспоминать», – указывает священник Павел Островский.