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Киев может начать какие-то переговоры с Москвой о прекращении войны только в том случае, если страны западного блока примут Украину в ЕС и НАТО.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный посыл нашим партнёрам накануне саммита в Вильнюсе. Во-первых, не бойтесь Путина и его политического режима. Во-вторых, не бойтесь его провоцировать. Не бойтесь украинской победы, что она может раздражать Путина. И не бойтесь членства Украины в НАТО, потому что это будет означать нашу общую победу», – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что переговоры об урегулировании конфликта возможны только после того, как Украину примут в западные структуры.

«И потому – мой месседж для грядущего саммита в Вильнюсе: речь не о переговорах, а о достижении результатов. Переговоры завершатся, когда мы станем членами ЕС. Поэтому давайте шаг за шагом исполнять рекомендации ЕС. Я уверен, что сегодняшнее послание будет услышано в Вильнюсе, и мы получим членство, увидим, что двери открыты», – валял дурака бывший президент.