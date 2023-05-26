Переговоры возможны только после вступления Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

Вадим Москаленко .  
26.05.2023 18:44
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киев может начать какие-то переговоры с Москвой о прекращении войны только в том случае, если страны западного блока примут Украину в ЕС и НАТО.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев может начать какие-то переговоры с Москвой о прекращении войны только в том случае,...

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«Главный посыл нашим партнёрам накануне саммита в Вильнюсе. Во-первых, не бойтесь Путина и его политического режима. Во-вторых, не бойтесь его провоцировать.

Не бойтесь украинской победы, что она может раздражать Путина. И не бойтесь членства Украины в НАТО, потому что это будет означать нашу общую победу», – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что переговоры об урегулировании конфликта возможны только после того, как Украину примут в западные структуры.

«И потому – мой месседж для грядущего саммита в Вильнюсе: речь не о переговорах, а о достижении результатов.

Переговоры завершатся, когда мы станем членами ЕС. Поэтому давайте шаг за шагом исполнять рекомендации ЕС. Я уверен, что сегодняшнее послание будет услышано в Вильнюсе, и мы получим членство, увидим, что двери открыты», – валял дурака бывший президент.

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