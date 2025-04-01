«Переговоры – зрада. Русскм плюшки – нам ничего» – полковник ВСУ

Нынешние переговоры о перемирии – это предательство.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин считает его конечная цель- вся Украина, полностью – политическое, экономическое и военное доминирование. Украины для него не существует, то есть те переговоры, которые сейчас ведутся, – это же предательство, откровенное. Сейчас нам возьмут эту «зраду», замотают в красивую конфетку победы условной какой-то. То есть россиянам можно все, а нам ничего. Ну это так, голословно, но мы не можем их убить ни на море, ни в воздухе, ни на земле. То есть им инфраструктура, корабли, ну там все-все-все, а у нас что? Нам за это что? Ничего. Какие наши плюшки в этом всем? Никакие, понимаете?», – заявил «Купол».

Он считает, что к такой ситуации Украина пришла, поскольку «похерила» свой ВПК и привел в пример ситуацию с БТР-4.

«Он производится тысячу в месяц, и у нас все бригады, те, которым положено, на БТР-4. Т-64, модернизированный танк, и у нас все танковые батальоны на базовом образце, все учебные центры учат, все умеют его ремонтировать, обслуживать, все прошли обучение, все, в атаку, вперед.

Так же базовые образцы штурмовой винтовки, пулемета, различных калибров, снайперской винтовки. И это все, его достаточно. Наша экономика немножко где-то куда-то ушла. Мы начали что-то производить, но это 10, 20, 30, 100, понимаете? А нам надо патронов миллионы, снарядов сотни тысяч, техники десятки тысяч. Мы это все производим, как вы думаете? Мы ничего этого не производим», – резюмировал полковник.