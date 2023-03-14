«Переименование России в Московию заставит Запад задуматься» – Огрызко

Вадим Москаленко.  
14.03.2023 13:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Москва, Политика, Россия, Украина


Инициатива о переименовании России в Московию заставит Запад напрячься и пересмотреть свои взгляды на историю.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Инициатива о переименовании России в Московию заставит Запад напрячься и пересмотреть свои взгляды на...

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«Некоторые воспринимают как шуточную версию переименования России в Московию, а она является очень серьёзным элементом психологического изменения для людей на Западе. Потому что если мы будем это применять, то это будет означать для людей на Западе как минимум необходимость подумать, ну а что это украинцы, они что, взбесились весной, что с ними случилось? Почему это они вдруг пошли таким путём?», – заявил дипломат.

И это их подтолкнёт к тому, что надо будет немного посмотреть в историю. Не на эти глупости, которые пишет российская пропаганда и так называемая российская историческая наука, а на те реальные вещи, которые они просто не знают. Потому что это очень просто жить и думать штампами», – сказал Огрызко.

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