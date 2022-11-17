Переименование в пользу Польши: Украина отказалась от наследия Древней Руси

17.11.2022  09:38 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

На Украине продолжают дерусификацию, которая выражается в тотальном переименовании всего, что хоть как-то имеет отношение к России.

Так, украинский парламент без обсуждения принял постановление о переименовании Новограда-Волынского района Житомирской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине продолжают дерусификацию, которая выражается в тотальном переименовании всего, что хоть как-то имеет...

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За переименование населенного пункта в Звягель проголосовали 266 депутатов.

«Поздравляем жителей Звягеля и Звягельского района», – прокомментировал результаты голосования спикер Руслан Стефанчук.

Обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий порадовался новому названию.

«Прекрасно! Древнее и красивое название. Родина Леси Украинки и [главкома ВСУ] Валерия Залужного», – написал он в своем блоге.

Впрочем, одесский политик Вячеслав Азаров обратил внимание, что название Звягель город носил только в период Речи Посполитой.

«А во времена Древней Руси, когда, собственно, и был основан город, он имел имя Возвягль. Понятно, что парламент закрепил переименование, принятое депутатами горсовета Новограда-Волынского.

Но хочется узнать у них, если там боролись за возвращение исторического имени, почему выбрали полонизированное, а не исконное, неужели они отказываются от такой родословной, восходящей к Киевской Руси, которую украинское государство объявляет своими истоками?», – недоумевает Азаров.

Звягель стал Частью Российской Империи после раздела Речи Посполитой в 1793 году. 5 июля 1795  года указом Екатерины ІІ Звягель переименован в Новоград-Волынский и назначен губернским центром новообразованной Волынской губернии.

Примечательно, что, согласно переписи 1897 года, население города составляло 16 904 жителей, из которых своим родным языком считали: 9 363 (55,4 %) — еврейский язык, 5 617 (33,2 %) — русский язык (в том числе: 2 939 (17,4 %) — великорусский, 2 662 (15,7 %) — малорусский), 1 291 (7,6 %) — польский язык, 344 (2 %) — немецкий язык, 173 (1 %) — башкирский язык.

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