Переименовать Россию: Почему Захарова и Медведев зря вступили в полемику с украинцами

С утра субботы российская лента в Телеграм страшно возбудилась по поводу «поручения Зеленского Шмыгалю тщательно проработать вопрос о переименовании России в Московию». Перед нами яркий пример того, как можно сделать топ-новость для всех СМИ буквально из ничего.

То, с какой серьезностью российские комментаторы практически поголовно восприняли эту «новость» и принялись либо высмеивать «дураков, которым покоя нет», либо на постных щах предлагать собственные версии переименования уже Украины, говорит о многом, но, прежде всего о непонимании украинской политической культуры, которого как не было до СВО, так и нет теперь.

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У некоторых российских ЛОМов эта анекдотическая ситуация превратилась даже в «новость о переименовании России в Московию». Хотя в реальности не было не только какого-либо переименования, но даже поручения Зеленского Шмыгалю.

Начнем с того, что речь идет всего лишь об ответе на электронную петицию на сайте самого Зеленского. Таких петиций там регистрируется в день по сто штук, и подавляющее большинство из которых так и остаются никому не известными. Небольшая же часть, усилиями фан-клубов набравшая положенные по закону 25 тысяч подписей в свою поддержку, удостаиваются чисто формальных ответов-отписок за подписью президента. Причем, занимаются этим соответствующие клерки одной из служб в администрации, пардон, в Офисе президента, просто переписывая слово в слово параграфы тех или иных нормативных актов с обещанием «рассмотреть предложение по сути». Что не означает примерно ничего, кроме того, что если неудовлетворенный отпиской автор петиции проявит чуть больше настойчивости, ему придет следующая отписка с указанием, что решить такой-то вопрос в настоящее время не представляется возможным или целесообразным потому-то и потому-то.

По сути, эти петиции и ответы на них – созданный по западным лекалам и под западным давлением идеальный механизм выпуска пара для особо активных городских сумасшедших, имитирующий прозрачность власти в плане обратной связи с обществом.

За всю историю существования этого инструмента петиций не было ни одного случая, чтобы сверхценные идеи их авторов претворялись в жизнь каким-либо образом или чтобы содержимое этих писем на деревню дедушке ложилось в основу реальных нормативных актов государства.

В украинских реалиях ответ Зеленского на петицию – это такая разновидность вежливого посылания на **ер – со всеми полагающимися отсылками к законам и конституции. А что до «поручения» Шмыгалю, то поручение президента главе правительства даже в такой стране как Украина – это вполне конкретный нормативный акт, со всеми полагающимися входящими-исходящими, надлежащим образом пронумерованный, подписанный и внесенный в реестр с указанием конкретной даты, до которой положено отчитаться о результатах рассмотрения.

Легко убедиться, что никакого поручения Зеленского на указанную тему не существует в природе. Так что это не более чем удачная мистификация ради хайпа. Привычная для киевских деятелей от шоубиза, дорвавшихся до государственного руля.

Так что странно не то, что некий озабоченный украинский гражданин предложил «переименовать Россию» и был поддержан 25 тысячами таких же невменяшек. Для Украины, где по официальным данным война привела к резкому всплеску психических расстройств среди населения, этим трудно кого-то удивить.

Странно и удивительно то, что в России вся эта фанаберия была воспринята всерьез массой серьезных людей, решивших зачем-то вступить в публичную полемику с украинскими сумасшедшими – от спикера МИД Захаровой до замглавы Совбеза и бывшего президента Медведева включительно. Нет, я понимаю что для украинских деятелей самого высокого ранга привычно публично спорить с какими-то российскими блогерами, а ранее – вступать в полемику например, с Жириновским. Но Жириновский хотя бы был главой парламентской партии и депутатом Думы. А оппонировать ноунеймам их числа городских сумасшедших на том основании, что им пришла отписка за подписью Зеленского – это все-таки перебор.

Если же по сути предложений о замене слова «Российская Федерация» на «Московская Федерация» и «русский» на «московский», то даже без «тщательной проработки в плоскости историко-культурного контекста» с привлечением научных учреждений ежу понятно, что никаких «международно-правовых последствий» эта цирковая самодеятельность иметь не будет.

Во-первых, потому что как ты сковородку не назови, она все равно останется сковородкой и микроволновкой не станет. Никаких даже гипотетических выгод от того что в украинском бюрократическом воляпюке появится новая кличка для России не предвидится. Как не дало никаких выгод и не привело ни к каким последствиям то, что вся украинская пресса уже год пишет слова «Россия», «Москва», «Путин» и «Кремль» с маленькой буквы. Как говорится, каждый развлекается как может – в меру своего культурного уровня.

Политико-правовую реальность создают лишь неоспоримые успехи на земле. Азербайджанцы могут сколько угодно называть Степанакерт Ханкенди, но пока они не вытеснят оттуда армян вооруженным путем и не упразднят самопровозглашенную НКР, название «Ханкенди» будет существовать исключительно для внутреннего азербайджанского пользования. Как и «переименованные» в рамках декоммунизации решением киевской Рады города и поселки в Крыму, ДНР и ЛНР.

Я уже не говорю о том, что на вьетнамских картах на вьетнамском языке та же РФ именуется как «Нга», на финских картах Россия обозначена как Venaja, в Эстонии — Venemaa, по латышски Россию вообще называют Krievija, а венгры и вовсе странным для русского уха словом Оросорсаг. Но это для нас звучит непривычно, а венграм – нормально. И главное – никого это не смущает и не волнует.

И только украинцы зачем-то решили превратить это в какое-то политико-лингвистическое шапито, а российские политики и лидеры мнений в ответ обиделись.

Так что на месте отечественных лидеров мнений, узнав о желании называть РФ «Московией», лишь улыбнулся бы и пожелал украинцам попутного ветра. А если кому совсем невмоготу и есть желание украинцев потроллить, то лучше напомнить небратьям, что более коварной диверсии под украинскую идентичность придумать трудно. А следующий логичный шаг на этом пути – после переименования России переименовать и саму Украину. Ведь если русские – на самом деле не русские, то украинцы тогда кто?