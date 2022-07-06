«Переименуем и Пушкина, и Лермонтова – ничего общего с оркостаном» – Вилкул

06.07.2022  19:17 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Через месяц в Кривом Роге будут переименованы почти две сотни городских топонимов, имеющих хоть какое-то отношение ко всему русскому.

Об этом в эфире телеканала «UA: Первый» заявил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Через месяц в Кривом Роге будут переименованы почти две сотни городских топонимов, имеющих хоть...

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«У нас первая волна переименований прошла уже в 2014 г. Но сейчас мы сделали глубокий анализ, потому что есть много улиц, которые содержат российские топонимы (в названиях – ред.). Например, улицы Волгоградская или даже Бурятская – выявили, что они у нас есть. Этот процесс уже запущен, была создана рабочая группа, в которую входили и ученые, и жители города, и специалисты, которые сделали свои предложения.

Сейчас происходит, согласно законодательству, процесс общественного обсуждения. Люди обсуждают, выдвигают свои предложения, и чуть больше чем через месяц (по законодательному графику), у нас будет переименовано 193 улицы и площади. Будут переименованы в честь военных частей, которые защищают наш город и государство, героев, выдающихся личностей нашего государства», – предвкушал Вилкул.

Ведущий привёл пример, что для одесситов в той же ситуации камнем преткновения стало название улицы Пушкинская, за которую жители города встали горой.

«Безусловно, присутствует дискуссия, есть разные люди, разные мысли, но мы будем переименовывать и Пушкина, и Лермонтова. Нас ничего не должно связывать с этим Оркостаном», – заявил бывший «регионал».

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