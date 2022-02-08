«Перейдем в каменный век»: Зеленский не хочет прекращать торговлю с Белоруссией

Если Белоруссия остановит товарооборот с Украиной в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе, пострадают простые люди.

Об этом на совместном с лидером Франции Эммануэлем Макроном брифинге заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно товарищ, один человек из Белоруссии, заявил, что если будет эскалация со стороны России, то они сразу же прекратят поставку энергоресурсов на Украину. Человек сказал эти слова, как мы на это должны реагировать?

Я вам скажу, как я отреагировал – я попросил дать мне статистику товарооборота между нашими государствами. У нас товарообмен 6 миллиардов, из них 1, 5 миллиарда импортирует Украина в Белоруссию, 4,5 миллиарда экспортирует Белоруссия на Украину. То есть если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто от этого страдает?», – отметил президент Украины.