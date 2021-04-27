Перейдет ли Вышеградская группа под контроль Вашингтона?

27.04.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

Вышеградская группа провела в формате видеоконференции саммит премьер-министров стран-членов данного объединения и выступила с осуждением России в связи с российско-чешским кризисом. Получается, что внутренний расклад сил в центрально-европейской четверке может изменится под давлением извне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В то время, когда президент Чехии Милош Земан заявлял о сомнительных выводах следствия по поводу взрывов в Врбетицах в 2014 году, лидеры стран – членов группы приняли общую позицию, в которой говорится: «Мы, премьер-министры Польши, Венгрии и Словакии, выражаем полную солидарность с нашим близким партнером и соседом Чехией в связи с причастностью сотрудников российской военной разведки к взрыву на складе боеприпасов во Врбетицах в 2014 году».

Саммит был созван по инициативе Варшавы. Польский политический класс представляет его итоги как свой дипломатический успех.

Формат Вышеградской группы существует с 1991 года, изначально, до распада Чехословакии, в виде «треугольника». Смысл существования группы заключался в стремлении усиления позиции стран региона на переговорах по поводу вступления в Евросоюз. После расширения ЕС группа продолжала свою лоббистскую деятельность, теперь уже направленную на вырабатывание общей позиции и лоббирование своих интересов в Брюсселе. Насколько успешно это удалось – это другой вопрос.

Стоит признать, что в последние время, начиная с миграционного кризиса, группе удавалось как минимум защищать участников, особенно Польшу и Венгрию, от потенциально плачевных последствий сопротивления планам Еврокомиссии.

Вышеградская группа не выступала с заявлениями по поводу восточной внешней политики. По одной простой причине – в ее рядах и Польша со своей резкой антироссийской позицией, и Венгрия с большой долей прагматизма по отношению к России. Этот прагматический, рациональный подход Будапешта разделяли в Праге и Братиславе. До нынешней «пражской весны» и всплеска политической русофобии в Чехии.

Теперь Вышеградская группа объединяет Польшу и Чехию с их антироссийскими позициями (несмотря на сдержанность чешского президента, который однако в соответствии с конституционным строем не играет ключевой роли в политической системе), колеблющуюся Словакию (после свержения премьер-министра Роберта Фицо все более сближающуюся к Вашингтону) и прагматическую Венгрию Виктора Орбана.

США последовательно пытаются разделить Европу на «старую» (Германия, Франция и другие страны западной части континента) и подконтрольную себе «новую» (страны Центральной Европы, вошедшие в 2004 и 2007 годах в ЕС). Политика Вашингтона, охотно реализуемая Польшей, а теперь и чешским правительством, направленна на препятствование экономическому и политическому сотрудничеству Германии с Россией.

В ближайшие время, если в Будапеште не заблокируют данную тенденцию, Вышеградская группа может превратиться в очередной инструмент внешнего, американского влияния в Европе.