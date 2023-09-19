Перейдя на русский язык, Мосийчук засомневался в дальнейшем существовании украинской нации
Длительная война на истощение угрожает существованию украинской нации.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил боевик и экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Мосийчука, попытка прорвать российскую оборону обернется дорогой ценой для ВСУ.
«Длительная война на истощение Украине не выгодна ни при каких обстоятельствах, потому что тогда будет стоять вопрос о существовании украинской нации. Не о территориальной целостности, а о существовании украинской нации.
Есть ли путь быстрой войны, быстрой победы, быстрого результата и связан ли он с прорывом? Друзья, я скажу: будет прорыв, возможно, будет, и я – за, я верю в это. Только вопрос, какой ценой? Сколько человеческих жизней, украинских жизней мы отдадим за то, чтобы прорвать линию обороны русских?», – заявил Мосийчук.
Примечательно, что Мосийчук давал интервью на русском языке.
Спасибо!
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