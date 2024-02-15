Переход ЧВК «Вагнер» в Росгвардию: почему тормозится процесс вливания

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Переход ЧВК «Вагнер» под контроль Росгвардии должен был начаться практически сразу после принятия пакета законопроектов о добровольцах в рядах ведомства.

Однако до сих пор нет никаких продвижений по данному процессу.

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Авторы Telegram-канала «НАДЗОРНАЯ» также задались этим вопросом. По их мнению, торможение процесса вливания может негативно повлиять на саму структуру и привести к проблемам с правительством РФ.

«По неясной причине, несмотря на то, что нормативная база уже готова, Росгвардия со своей стороны продолжает тормозить процесс вливания подразделений ЧВК «Вагнер» в новосозданный Добровольческий корпус Росгвардии. Таким образом ФСВНГ подставляет сама себя за неисполнение уже существующего закона, тем более, что скорее всего, в ближайшее время у них потребуют отчитаться о результатах», — говорится в публикации.

Причины подобного затягивания перехода «Оркестра» под контроль Росгвардии все еще неизвестны. Но чем медленнее это происходит, тем дольше бойцы одного из самых боеспособных подразделений в мире не приступят к выполнению боевых задач.