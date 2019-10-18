Переход красных линий для Белоруссии закончится крымским сценарием

18.10.2019, Москва, Олег Кравцов

Москва склонна прощать Минску «мелкое дерганье за усы», но не допустит выхода из зоны российских стратегических интересов.

Об этом в статье, опубликованной интернет-изданием «Белорусские новости», пишет минский прозападный обозреватель Александр Класковский.

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Он призывает не обольщаться недавним заявлением министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, сказавшего, что если большинство белорусов посчитает нецелесообразным создание Союзного государства с РФ, то «такой вопрос может быть поднят и поставлен перед руководством страны», в том числе и вынесен на референдум..

«Да, у нас вертикаль умеет организовать выборы и референдумы с запланированным сверху результатом. При желании можно было бы показать смачную дулю большим российским шишкам: ну что, выкручивали нам руки, теперь вот народ не хочет больше Союзного государства. Однако белорусское руководство прекрасно понимает, что после такого дерзкого перехода красной линии мало не покажется. Кремль склонен прощать мелкое дерганье за усы, но если увидит, что Беларусь уходит из зоны его стратегических интересов, может случиться то же, что с Крымом», – опасается Класковский.