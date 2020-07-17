Переход на класс «Люкс»: Крымская жд прощается с украинским наследием

17.07.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Крымская железная дорога обновила парк электропоездов, доставшихся ей еще с украинского периода.

Как сообщает телеканал СТВ, сегодня по полуострову курсируют более двадцати новых составов производства «Демиховского машиностроительного завода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Вагоны оборудованы кондиционерами, новыми мягкими креслами, местами для инвалидов и туалетами. За безопасностью следят камеры видеонаблюдения, которые позволяют машинистами контролировать ситуацию даже снаружи.

«Снаружи поезда стоят камеры, на крыше поезда. То есть в движении мы можем посмотреть, что происходит в каждом вагоне поезда, что происходит на крыше, нет ли у нас зацеперов, которые любят сейчас кататься. То есть видеонаблюдение позволяет локомотивной бригаде полностью следить за состоянием поезда как снаружи, так и внутри», – заявил машинист Юрий Большаков.

Новый электропоезд может разгоняться до 120 километров в час, что значительно сократило время в пути. Например, в Евпаторию новые составы доезжают за два часа 45 минут вместо четырех часов, как это было раньше.

«Этот электропоезд намного мощнее, тяговые двигатели на нем, он намного динамичнее, быстрее разгоняется. Также на электропоезде есть электродинамическое торможение, благодаря которому электропоезд быстрее замедляет ход», – добавил Большаков.