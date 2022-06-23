Переход на российские стандарты: Херсонские и запорожские учителя поехали в Крым за опытом

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Новости Украины

В Крым прибыли делегации работников отрасли образования Херсонской и Запорожской областей. В течение трех дней они будут знакомиться с российской образовательной системой на примере крымских школ и учебно-воспитательных комбинатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале проинформировал глава Крыма Сергей Аксенов.

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В семинаре примут участие 70 человек.

«Перед работниками отрасли образования освобожденных территорий стоит сложная и масштабная задача – переход на российские образовательные стандарты. На семинаре планируется обсудить широкий круг тем: от правовых аспектов и организации научно-методической работы до обеспечения безопасности образовательных организаций», – сообщил Аксенов.

В составе делегаций – директора школ и работники управлений образования. Для передачи опыта они побывают в школе-детсаду № 17 и в Академии футбола, где в онлайн-режиме будет проводиться встреча с главой Крыма, руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей, и министром просвещения РФ.

Напомним, в течение лета в Крыму около 20 тысяч учителей разных направлений из Херсонской и Запорожской областей пройдут переподготовку. Курсы для преподавателей организует Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования.

По словам директора КРИППО Александра Рудякова, система образования на освобожденных территориях нуждается в «капитальном ремонте».