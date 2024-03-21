Переход на российское законодательство в новых территориях происходит непросто – общественница из ДНР

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Несмотря на продолжение обстрелов и ряд других трудностей, на новых территориях успешно продолжается переход на российское законодательство.

Об этом в эфире интернет-программы политолога Богдана Безпалько заявила член Общественной палаты ДНР Наталья Курянская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как происходит переход местного законодательства на общероссийские рельсы, особенно налоговая система?», – спросил ведущий.

«Переходный период не самый лёгкий, хоть он и растянут до 2026 года. В разных моментах – разные требования. Очень непросто он происходит. Медленно, уверенно. Сложно в наших условиях, при нестабильности Интернета, особенно где происходят обстрелы, это Горловка, Донецк, Енакиево. И природные катаклизмы. Ряд факторов, которые мешают этому. Отчётность сейчас в основном вся в электронном виде», – сказала Курянская.

Общественница подчеркнула, что предприятия Донбасса получают всестороннюю поддержку.

«Сейчас, благодаря тому, что свободная экономическая зона, будут выигрывать крупные металлургические предприятия. Это конкретно поддержка под них, с требованиями и в отношении этих предприятий. Им будет легче и свободнее. Сейчас и Фонд развития промышленности есть, и Фонд развития приоритетных территорий. Это всё есть. Просто, привести в порядок документы в соответствии с российскими стандартами не у всех быстро получается. Да, мы Россия. Но не во всём нас можно сравнивать с теми предприятиями, которые десять лет работали там, и с нами, которые выживали всё это время. Есть моменты, с которыми я не согласна в налоговом законодательстве. И есть ряд вопросов, которые что-то облегчают», – добавила она.