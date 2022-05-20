«Переход РФ к стратегической обороне – это гарантия поражения» – Делягин

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Новости Украины

Если Россия перейдет в стратегическую оборону, начнутся атаки на все слабые точки страны со стороны Запада, и это будет гарантированное поражение.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственный способ гарантированного поражения – стратегическая оборона. Если мы переходим к стратегической обороне и ждем, когда Запад рухнет, а Запад прекрасно понимает, что он рушится вот-вот. Это интенсификация атаки по всем нашим слабым точкам, и это, боюсь, будет наше поражение, гарантия поражения», – рассказал эксперт.

Он добавил, что нужно быть готовым к любым вариантам развития событий.

«К другому варианту нужно быть готовым всегда, потому что любые представления о прочности системы могут оказаться преувеличенными – как преуменьшенными, так и преувеличенными. С другой стороны, я бы сроков не ставил. Может быть, у нас дедлайн до конца мая, может быть, до конца августа, может, вообще, до конца декабря. Я не знаю. Это зависит от динамик, которые сейчас развертываются внутри тусовочки. Я могу сказать, что, по крайней мере, одна большая попытка совершить историческое самоубийство России не удалась», – подчеркнул Делягин.