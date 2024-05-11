«Перехватим инициативу» – в Киеве хотят бросить могилизованных на штурм Крыма

Вадим Москаленко.  
11.05.2024 00:14
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым


Несмотря на то, что российская армия наносит удары по многим направлениям, ВСУ должны «перехватить инициативу» и бросить мобилизованных на штурм Крыма.

Об этом в эфире «Общественного радио» заявил майор запаса, участник карательной операции против ЛДНР Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что российская армия наносит удары по многим направлениям, ВСУ должны «перехватить...

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«Они пытаются атаковать в разных местах, потому что их больше, и нам приходится растягивать нашу оборону. А то, что растягивается, становится тоньше. Это относится и к войскам.

Когда мы готовили наше наступление в прошлом году, наши друзья из НАТО говорили, что атаковать нужно по 2-3 направлениям, растягивать оборону врага, чтобы он не понимал, где и когда мы находимся. И русские это прекрасно знают», – сказал Гетьман.

«С помощью того оружия, которое должны передать нам наши партнёры, и тех людей, которых мы должны набрать в ВСУ, нужно перехватывать тактическую инициативу. Нужно начинать давить.

И здесь Крым – как раз то, что нужно. Там у нас могут быть существенные успехи», – добавил майор.

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