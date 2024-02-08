«Перехватить управление Гуглом и Фейсбук раньше китайцев» – план действий РФ на случай гражданской войны в США

Владимир Гладков.  
08.02.2024 16:09
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США


У России должны быть заранее намечены точки реагирования на случай гражданской войны и развала США.

Об этом военкору Марату Хайруллину заявил депутат Госдумы РФ, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России должны быть заранее намечены точки реагирования на случай гражданской войны и развала...

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Участники эфира говорили о том, как далеко может зайти в перспективе ситуация с конфликтом между, условно говоря, Техасом и федеральным правительством в США.

«Шанс американской гражданской войны очень [вероятен]. Насколько готовится Россия к этому варианту событий? Россия точно знает, и это подтверждено при общении Путина с Си Цзиньпином и так далее – о том, что Америка будет ослабевать. Нет шансов у Америки в ближайшие 10 лет вернуться к ситуации мирового лидера.

Насколько стратегически мы сами к этому готовы – к гражданской войне в Америке? Думаем ли мы о том, например, чтобы перехватить управление «Гуглом», управление «Фейсбуком» (запрещён в РФ – ред.)… или это китайцы сделают? А не хотелось бы, хотелось бы, чтобы мы перехватили. И другое – есть атомные станции, я уже не говорю о ядерной кнопке и прочем. Есть ли у нас план, как осуществлять перехват подобных управлений?», – задался вопросом Матвейчев.

Он привёл пример, когда в 1945 году при крушении гитлеровской Германии  американский десант стремительно высадился в Пенемюнде, где производилось немецкое «оружие возмездия».

«Американцы высадились, забрали и документацию, и людей, какие-то прототипы, всё, что нужно было забрать. И наша задача, чтобы у нас были такие точки намечены уже. Чтобы мы могли где-то высадиться, какие-то десантники, диверсанты, которые максимум – заберут это всё себе, а минимум – просто уничтожат», – подчеркнул депутат.

«Я ни в коем случае не говорю о том, что Америку надо грабить в момент, когда у них пожар. Это слишком по-американски. Здесь задача состоит в том, чтобы не допустить для всего человечества какой-то непоправимой трагедии», – объяснил Матвейчев.

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