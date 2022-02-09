Перекличка! Откуда вы читаете «ПолитНавигатор»?
Редакция запускает опрос, чтобы узнать географию наших читателей. Принять участие можно на главной странице сайта или здесь.
Как известно, «ПолитНавигатор» запрещён на Украине. Кроме того, доступ к сайту был закрыт в Белоруссии после критики «многовекторности» Александра Лукашенко. А недавно «ПН» заблокировал и прозападный режим Майи Санду в Молдове.
Многие читатели обходят запреты, установив VPN-клиенты. Однако зачастую при этом география посетителя подменяется программой на другую страну.
Поэтому опрос должен показать более точные данные о составе читателей «ПолитНавигатора».
Ранее редакция также провела опрос о пожеланиях читателей к работе сайта. «Всё в порядке, пусть всё остаётся, как есть сейчас», – таким оказался самый распространённый ответ (что нам, безусловно, приятно – благодарим за оценку). Однако читатели также предлагают увеличить количество аналитических материалов, а также число новостей из ЛДНР и Украины. В ближайшее время постараемся расширить эти направления.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.