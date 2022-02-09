Перекличка! Откуда вы читаете «ПолитНавигатор»?

09.02.2022  13:36 (Мск), Москва
Виктор Орлов.  
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Балканы, Белоруссия, Донбасс, Крым, Молдова, Опрос, Приднестровье, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Редакция запускает опрос, чтобы узнать географию наших читателей. Принять участие можно на главной странице сайта или здесь.

Как известно, «ПолитНавигатор» запрещён на Украине. Кроме того, доступ к сайту был закрыт в Белоруссии после критики «многовекторности» Александра Лукашенко. А недавно «ПН» заблокировал и прозападный режим Майи Санду в Молдове.

Редакция запускает опрос, чтобы узнать географию наших читателей. Принять участие можно на главной странице...

Многие читатели обходят запреты, установив VPN-клиенты. Однако зачастую при этом география посетителя подменяется программой на другую страну.

Поэтому опрос должен показать более точные данные о составе читателей «ПолитНавигатора».

Ранее редакция также провела опрос о пожеланиях читателей к работе сайта. «Всё в порядке, пусть всё остаётся, как есть сейчас», – таким оказался самый распространённый ответ (что нам, безусловно, приятно – благодарим за оценку). Однако читатели также предлагают увеличить количество аналитических материалов, а также число новостей из ЛДНР и Украины. В ближайшее время постараемся расширить эти направления.

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