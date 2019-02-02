Перекрасившаяся Богословская: Амнистию ворам, убийцам и насильникам из АТО!

02.02.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине массово сажают в тюрьмы боевиков АТО. Под уголовными делами ходят больше восьми тысяч «ветеранов», а подозрения объявлены еще 20-ти тысячам. Их судят за военные преступления в мирное время.

Об этом в эфире радио «НВ» заявила кандидат в президенты Украины, экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Инна Богословская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она пообещала закрыть все уголовные дела и устроить тотальную амнистию боевикам в случае, если станет президентом Украины.

«Закрывает эту информацию официальная пресса – у нас больше восьми тысяч участников АТО сегодня под следствием и в отношении многих из них уже есть приговоры. Это люди, которые пострадали из-за двуличности украинской власти, которая не назвала войну войной. Потому люди, которые воевали по правилам войны, они осуждены по правилам мирного времени.

Это ненормально, это огромное количество людей, которые должны быть освобождены. И уголовные дела в их отношении должны быть закрыты.

Кроме того, по информации украинских правозащитников, порядка 20 тысячам участников АТО сейчас объявили подозрение. Эти дела должны быть срочно пересмотрены», – заявила Богословская.