Перекреативили. Как Украина опозорилась с порно-символом незалежности

Глядя на бурную деятельность украинского Минкульта во главе с Александром «Здравствуйте, Игорь Валерьевич!» Ткаченко – легко прийти к выводу, что его негласным девизом стало «Ни дня без скандала».

Не успела утихнуть история с рекомендациями экспертного совета при министерстве по очищению украинской топонимики от имен Гагарина, Лермонтова, Горького этсетера, как ведомство с разгона вляпалось в новую скандальную ситуацию.

Казалось бы, как можно превратить в скандальный «срач» со всех сторон беспроигрышную и вроде бы благую идею проведения флешмоба ко дню незалежности? Оказывается, если хорошо постараться, то – можно. Именно по такой схеме развивалась история, о которой пойдет речь ниже.

Итак, за два дня до праздника 24 августа Минкульт совместно со своим подрядчиком – киевским креативным агентством Banda Agency – запустили в соцсетях флешмоб с хештегом #ТРИЗУБНЕЗАВИСИМОСТИ. Предполагалось, что, подкрепленный универсальным приветствием, в этом году праздник «прозвучит громко, как никогда». Ну, собственно говоря, в прогнозах креативщики не ошиблись. Прозвучало и, правда, громко.

К флешмобу довольно быстро присоединилась куча медийно известного в Незалежной народа: Надя Дорофеева, Килиммен из группы Kalush Orchestra, Даша Астафьева, Alyona Alyona, Lida Lee, а также собственной персоной Александр Ткаченко – глава Минкульта.

Все эти замечательные люди повыкладывали в соцсети собственные фото, подписанные упомянутым выше хештегом #ТРИЗУБНЕЗАВИСИМОСТИ. И – понеслись клочки по закоулочкам. Нет, с фоточками было все в порядке. Все дело в…жесте.

По задумке креативщиков на бюджетном подряде у Минкульта, демонстрация на жестовом языке прямых указательного и среднего пальца с мизинцем и изогнутых – большого и безымянного, должна была символизировать букву «Н», то есть «Независимость», напоминая публике об украинском малом гербе – тризубе.

Еще один мотив состоял в том, что сегодня далеко не во всех уголках Украины безопасно публично демонстрировать украинскую символику, а введенный в обиход и ставший модным жест – станет своего рода паролем, по которому заукраинцы смогут узнавать «своих» на «оккупированных Россией территориях».

Но публика, почему-то не оценила предложенного ей креатива, отреагировав на одобренные министреством придумки целым шквалом высмеивающих и уничижительных комментариев в сети. Вот лишь самая малость из полученного министерством пользовательского фмбека:

«Удалите этот пост, пожалуйста. И вам, и нам будет легче. Для справки: загуглите этот жест и просто удалите пост»; «Спасибо за очередную х*йню»; «Боже, какой кринж»; «Это фиаско»; «Прочтите, что означает этот жест»;

Ну и так далее. Более того, выяснилось, что предложенный в качестве символа украинской незалежности жест на западе давно имеет вполне устоявшуюся коннотацию, связанную с практиками… гм… сексуальной стимуляции полового партнера путем проникновения одновременно в оба естественных отверстия. В одно – двумя пальцами, а в другое, соответственно, одним.

В специальной литературе такой жест именуется «шокером». Обратившись к Википедии, несложно узнать не только англоязычную трактовку жеста: Two in the pink, one in the stink», но и ее русскоязычную интерпретацию: «Два в парадный, один в шоколадный». В общем, нехилый такой подарочек ко дню незалежности получился у министерства за бюджетные деньги.

Так что совсем неудивительно, что украинцы буквально заспамили страницу с сообщением министерского подрядчика Banda Agency требованиями удалить сообщение, дабы не позориться перед всем миром, не стать объектом насмешек в глазах иностранцев из-за сексуального подтекста жеста.

В итоге, креативное агентство поспешно потерло оскандалившийся пост, а затем вернуло его обратно, но уже без фотографии министра Ткаченко с неприличным жестом. При этом директор Banda Agency путано объяснил, что жест, дескать, демонстрировался неправильно.

Поспешил публично повиниться в Инстаграме и севший в лужу Минкульт.

«Язык жестов – достаточно сенситивный и имеет много нюансов. Выходит, что мы недостаточно исследовали этот вопрос и вполне логично столкнулись с осуждением сообщества. Мы приносим наши искренние извинения за то, что «перекреативили». Ни в коем случае не ставили целью оскорбить наших граждан. Целью было — создать общий символ «для своих». Жест, который можно было бы показать в знак гордости за свою страну, а не наоборот. Без какого-либо подтекста или пренебрежения», — говорится в заявлении ведомства.

Правда, у Ткаченко видимо решили, что этого мало и зачем-то подкрепили свои извинения авторитетом умершего 22 года назад лидера Народного Руха и одного из отцов незалежности Вячеслава Черновола, опубликовав его фото с похожим жестом и припиской, мол, это «Единственно возможный жест трезубца».

Можно, конечно, позлорадствовать в том духе, что какая незалежность, такие у нее и символы, и это будет даже в какой-то степени справедливо. С другой стороны автор этих строк совершенно не против того, чтобы ушибленные свидомостью граждане именно таким жестом приветствовали друг друга и узнавали друг друга в толпе. Думаю, они это заслужили. Как говорится, «для «своих» – так для своих.