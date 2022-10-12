«Перекроют «Турецкий поток» и отключат от газа Украину» – киевский энергетик прогнозирует зимний коллапс

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Новости Украины

Россия готова отказаться от любых поставок газа в европейские страны, если таким образом заставит Запад перестать вооружать Киев.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (Россия – ред.) ведут широкомасштабную войну на всех фронтах, в том числе на энергетическом фронте, информационном, психологическом. Поэтому для них сейчас сохранение транзита и получение денег за газ – это не является первоочередной какой-то задачей. То есть они жертвуют своим главным национальным достоянием «Газпромом» для того, чтобы заставить европейские страны отказаться от помощи Украине, от санкций. На войне как на войне. Поэтому на сегодняшний момент Кремль готов ради своей, как он думает, победы, пожертвовать всем. И «Газпромом», и «Северными потоками», и транзитом через Украину, и поставками нефти, всем он готов пожертвовать, если это приведет к результату, то есть прекращению помощи Украине и отмене санкций», – болтал Омельченко.

По его словам, русские дождутся зимы и отключат вообще поставки газа в Европу.

«Поэтому очень высока вероятность, когда «Газпром» и Кремль дождется самого холодного периода, самых больших проблем зимой, и именно в этот момент, когда это будет, когда они посмотрят, что система энергоснабжения ЕС и Украины наиболее уязвима, это, скорее всего, будет январь-конец декабря, вот тогда они и ударят. Тогда они могут отключить и, думаю, отключат, поставки природного газа и по украинскому маршруту. То есть в этот зимний период они могут приостановить и украинскую газотранспортную систему, и «Турецкий поток», чтобы максимальный вред нанести европейским потребителям, максимально взвинтить цены, чтобы поднять эту волну возмущения народных масс против своих правительств, создать хаос, чтобы, в конце концов, правительства отказались от помощи Украины и санкций против России», – добавил украинский энергетик.