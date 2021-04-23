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23.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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«Перекроют всё»: интеграция РФ и РБ приближает катастрофу Украины – киевский эксперт

Новости Украины

Чем ближе Белоруссия к России, тем больше у Украины риск остаться без критически важных товаров.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил директор программы Российской и Белорусской студии Совета внешней политики «Украинская призма» Максим Хилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас с Белоруссией есть очень для нас критично важные отношения, Белоруссия в процентном соотношении не настолько важный партнёр для Украины. Украина для Белоруссии второй по значимости торговый партнёр. Основные закупки у Белоруссии: нефтепродукты, удобрение и бетонные смеси – это позиции по которым у нас зависимость от поставок из Белоруссии на данный момент достаточно сильная и диверсифицировать это в краткосрочной перспективе не так уж и просто.

Поэтому сейчас Украина должна думать по поводу диверсификация, потому что в случае углублённой интеграции России и Белоруссии, что является очевидным, мы можем в какой-то момент оказаться без поставок критически важных для нас товаров», – сказал он.

Также эксперт отметил, что в ближайшее время Россия и Белоруссия могут начать совместный контроль за границей.

«Плюс мы сейчас видим, как Россия и Белоруссия договариваются о совместном приграничном контроле. Иными словами, появление российского приграничного [контингента] даже без введения российских войск, вопрос вполне реальный в ближайшей перспективе», – заключил Хилько.


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