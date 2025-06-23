Перекрытие Ормузского пролива невыгодно России

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России невыгодно, чтобы Иран заблокировал Ормузский пролив в ответ на удары США и Израиля.

Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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Он считает, что для Ирана железобетонным поводом для перекрытия пролива могла бы стать масштабная атака на нефтегазовую инфраструктуру, но этого пока не произошло.

«Сегодня страна продолжает экспортировать примерно по 1,5 млн сырой нефти в сутки, а значит, в случае перекрытия Ормузского пролива она не сможет не вывезти эти объемы, ни зарабатывать. У нее существенно сократится выручка. Плюс, пока не видно попыток уничтожить руководство Ирана, несмотря на прямые угрозы со стороны Израиля и слова Трампа: «Мы точно знаем, где скрывается аятолла Али Хаменеи», – сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, пока у Тегерана нет резона блокировать Ормузский пролив, поскольку это принесет ему больше вреда, чем пользы.

Аналитик считает, что события вокруг Ирана для российского нефтегазового сектора максимально выгодны.

«Но только не перекрытие Ормузского пролива, которое чревато скачком цены до $150, а то и до $200 за баррель. Сверхвысокие котировки убивают спрос: мало кто захочет и сможет покупать сырье в этом случае. В глобальном масштабе потребление сократится, а восстановление рынка будет потом идти очень долго. Лучше умеренно высокая цена на протяжении длительного времени, чем короткий период сверхвысоких цен. Еще один фактор, который нам на руку: уже сейчас повышается себестоимость экспорта ближневосточной нефти, поскольку судоходные компании не хотят держать танкеры в Персидском заливе, опасаясь перекрытия Ормузского пролива. Соответственно, они повышают ставки фрахта на вывоз нефти, нефтепродуктов, СПГ. Словом, пусть цена Brent держится на уровне $80 за баррель, тогда наша Urals будут стоить со скидкой около $70. Так мы укладываемся в изначальный параметр бюджета в $69,7 за баррель», – резюмировал Юшков.

Напомним, что иранский парламент проголосовал за перекрытие пролива, но принятие окончательного решения остается за духовным лидером аятоллой Хаменеи и КСИР.