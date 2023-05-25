Перекрытие воды в Крым как условие вступления Украины в НАТО – Фукуяма

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У Украины появится шанс вступления в НАТО, если она в ходе контрнаступления захватит Херсонскую и Запорожскую области.

Об этом на Киевском форуме по безопасности сказал профессор Стенфордского университета и прогнозист-неудачник Фрэнсис Фукуяма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня сдержать возобновление войны России в будущем может только членство Украины в НАТО со статьёй 5. Членство в НАТО станет реальным, если, благодаря контрнаступлению, Украина вернёт Херсонский и Запорожский регионы, Черноморское побережье. Этот регион является критически важным для переговорных позиций Украины. Во-первых, это даст Украине возможности экспорта с черноморских портов, во-вторых – спасти украинских граждан, которые сейчас, там, в ловушке, и третье – это перережет России возможности для поставок в Крым. Возвращение Украиной этих территорий заблокирует сухопутный коридор России в Крым и поставит Керченский мост под серьёзную угрозу. Кроме того, украинцы смогут снова перекрыть канал, который поставляет воду на полуостров», – рассуждал футурист.

«Возможно, украинское контрнаступление будет иметь чрезвычайный успех, и российские силы провалятся по всему фронту, однако более скромный и более реалистичный сценарий – это возвращение Украине Херсонщины и Запорожья до конца лета», – рассказал Фукуяма.