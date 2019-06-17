Перекрытие воды в Крым: Херсону угрожает эпидемия малярии

17.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Перекрытие Украиной Северо-Крымского канала приведет к засолению почв Херсонской области и возможным вспышкам малярии.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ им. В.И.Вернадского Сергей Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эколог подчеркнул, что из-за того, что воде, предназначенной ранее для Крыма, некуда деваться, она уничтожает почвы соседней с полуостровом территории Украины.

«Днепровская вода в свое время каналом была направлена в Крым из Днепра, соответственно, и пересекала Херсонскую область. Когда перекрыли этот водоток в Крым, то образовалась так называемая застойная зона, началось подтопление территорий.

Это очень опасно в том плане, что испарение воды, которое невозможно остановить, в конце концов, приводит к тому, что соединяются капилляры грунтовых вод и начинает действовать «насос» – на поверхности почвы начинает накапливаться соль. Это является проблемой для Херсонской области…

Комары малярийные, клещи. Комар малярийный есть и, если дать ему, привнести источник, у нас туризм развит очень хорошо, эти все отдыхи за рубежом – люди вполне могут малярию привезти и это может закончиться эпидемией», – заявил Иванов.