Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Муж депутата парламента Молдовы Ирины Лозован, член Окницкого районного совета находится под следствием за попытку дать взятку мэру города Окница в размере 2 миллионов леев (10 миллионов рублей) с целью побудить его публично объявить о выходе из Партии социалистов и присоединении к партии «Возрождение».

Об этом сообщил Национальный центр антикоррупции (НАЦ) в своём пресс-релизе. Отмечается, что мужчина был задержан с поличным при передаче мэру 30 тысяч долларов и заключен под стражу на 72 часа в камере НАЦ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В рамках уголовного дела, возбужденного по фактам незаконного финансирования политического формирования и отмывания денег, сотрудники НАЦ и прокуроры установили, что начиная с 24 марта 2023 года и по настоящее время к мэру города Окница регулярно обращался один из районных советников с целью убедить его покинуть политформирование, в котором он состоял, и вступить в другую политическую партию. Взамен советник пообещал ему незаконное вознаграждение в размере 2 миллионов леев, из которых 1 миллион должен был быть передан лично в руки мэра, а еще часть денег должна была быть вложена в инфраструктурные проекты», – отмечается в пресс-релизе Национального центра антикоррупции.

НАЦ провел обыски в офисах партии «Возрождение» в Кишиневе и Окнице. Были изъяты материалы, имеющие отношение к расследуемому, в том числе компьютеры, носители информации, денежные средства и мобильные телефоны. Также была изъята сумма в 30 тысяч долларов, поступившая под контроль НАЦ.

Депутат парламента Василий Боля, исключённый из ПСРМ и вступивший в «Возрождение», подтвердил, что муж депутата Ирины Лозован подозревается в попытке подкупа мэра Окницы, социалиста Виктора Артаманюка.

«Возрождение» считается сателлитом партии «Шор», объявленной два месяца назад неконституционной. Лидер «Возрождения» Сергей Мишин активно участвовал в многочисленных акциях протеста, организованной партией «Шор».

Позже двое депутатов-социалистов, Ирина Лозован и Александр Нестеровский, заявили, что покидают ПСРМ и присоединяются к партии «Возрождение». Позднее к этой партии присоединились исключённые из Партии социалистов депутаты Василий Боля и Александр Суходольский, а также целый ряд руководителей территориальных организаций и активистов партии, возглавляемой Игорем Додоном. В результате Партия социалистов распространила пресс-релиз, в котором обвинила Илана Шора в создании «партии-клона» и перекупке членов ПСРМ в целях ликвидации «крупнейшей оппозиционной силы страны».

Перекупать членов партии непорядочно. Однако не хочется, чтобы эти инциденты были использованы правящим режимом Майи Санду для столкновения друг с другом оппозиционных партий, выступающих за нормализацию отношений с Россией.