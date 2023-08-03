Перекупка членов партии Додона: злой умысел или провокация режима Санду?
Муж депутата парламента Молдовы Ирины Лозован, член Окницкого районного совета находится под следствием за попытку дать взятку мэру города Окница в размере 2 миллионов леев (10 миллионов рублей) с целью побудить его публично объявить о выходе из Партии социалистов и присоединении к партии «Возрождение».
Об этом сообщил Национальный центр антикоррупции (НАЦ) в своём пресс-релизе. Отмечается, что мужчина был задержан с поличным при передаче мэру 30 тысяч долларов и заключен под стражу на 72 часа в камере НАЦ.
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«В рамках уголовного дела, возбужденного по фактам незаконного финансирования политического формирования и отмывания денег, сотрудники НАЦ и прокуроры установили, что начиная с 24 марта 2023 года и по настоящее время к мэру города Окница регулярно обращался один из районных советников с целью убедить его покинуть политформирование, в котором он состоял, и вступить в другую политическую партию.
Взамен советник пообещал ему незаконное вознаграждение в размере 2 миллионов леев, из которых 1 миллион должен был быть передан лично в руки мэра, а еще часть денег должна была быть вложена в инфраструктурные проекты», – отмечается в пресс-релизе Национального центра антикоррупции.
НАЦ провел обыски в офисах партии «Возрождение» в Кишиневе и Окнице. Были изъяты материалы, имеющие отношение к расследуемому, в том числе компьютеры, носители информации, денежные средства и мобильные телефоны. Также была изъята сумма в 30 тысяч долларов, поступившая под контроль НАЦ.
Депутат парламента Василий Боля, исключённый из ПСРМ и вступивший в «Возрождение», подтвердил, что муж депутата Ирины Лозован подозревается в попытке подкупа мэра Окницы, социалиста Виктора Артаманюка.
«Возрождение» считается сателлитом партии «Шор», объявленной два месяца назад неконституционной. Лидер «Возрождения» Сергей Мишин активно участвовал в многочисленных акциях протеста, организованной партией «Шор».
Позже двое депутатов-социалистов, Ирина Лозован и Александр Нестеровский, заявили, что покидают ПСРМ и присоединяются к партии «Возрождение». Позднее к этой партии присоединились исключённые из Партии социалистов депутаты Василий Боля и Александр Суходольский, а также целый ряд руководителей территориальных организаций и активистов партии, возглавляемой Игорем Додоном. В результате Партия социалистов распространила пресс-релиз, в котором обвинила Илана Шора в создании «партии-клона» и перекупке членов ПСРМ в целях ликвидации «крупнейшей оппозиционной силы страны».
Перекупать членов партии непорядочно. Однако не хочется, чтобы эти инциденты были использованы правящим режимом Майи Санду для столкновения друг с другом оппозиционных партий, выступающих за нормализацию отношений с Россией.
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