Перекупщик Трамп губит США, накачивая доллар – испанский экономист
Трамп сможет исправить фундаментальные экономические проблемы США, только если обрушит курс доллара.
Об этом на канале «Private Talks» заявил профессором Барселонской школы экономики Рубен Ениколопов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Доллар переоценен, он слишком дорогой, потому что все вкладывают в американские активы. А из-за этого американские товары, которые производятся, становятся слишком дорогими – и поэтому их нельзя продавать.
Если вы хотите закрыть торговый дефицит, то последнее, что вы должны требовать, это инвестиции в американскую экономику, потому что это ещё больше удорожает доллар», – сказал Ениколопов.
Он пожаловался, что Трамп – перекупщик, и не обладает целостным пониманием устройства экономики.
«Трамп мыслит именно как человек, который занимался бизнесом перепродажи недвижимости. Вместо того, чтобы производить что-то, он перепродавал. И у него мысли такие же.
У него вообще нет понятия о том, что есть такие вещи, как инвестиции, надо работать долго и так далее», – подытожил экономист.
